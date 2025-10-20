CHP’li 6 belediye başkanı hakkında kritik karar

Soruşturma kapsamında daha önce alınan tefrik (ayırma) kararı sonrası oluşturulan yeni dosyada (2025/234859) tutukluluk incelemeleri bugün gerçekleştirildi. Mahkeme, 6 belediye başkanının mevcut tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Ceza hukukçusu ve avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu gelişmeyi değerlendirdi. Ersöz, geçtiğimiz Cuma günü kamuoyunda “Beşiktaş Soruşturması” olarak bilinen dosyada (2024/236201) tefrik kararı verildiğini belirterek, bugün yapılan incelemeyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tefrik edilen o dosyada (2025/234859) tutukluluk incelemeleri yapıldı. Beşiktaş, Esenyurt, Avcılar, Seyhan, Ceyhan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlarının tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bu uygulama, 'iddianame Mahkemeye gönderilmeden hemen önce', iddianame değerlendirme kararı verilmesi ve tensip zaptı düzenlenmesi için Mahkemeye zaman kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen son tutukluluk incelemesi olarak da nitelendirilebilir."

Soruşturmaya ilişkin iddianamenin ise önümüzdeki günlerde hazırlanarak mahkemeye sunulması bekleniyor.