CHP'li Akın: Hangi çalışan bu ay maaşına altıncı zammı aldı?

CHP Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın yaptığı yazılı açıklamada, yıl başından bu yana yapılan doğal gaz zamlarını değerlendirdi.

CHP’li Akın şunları kaydetti:

“İktidar yanlış ekonomi politikalarıyla yoksullaştırdığı vatandaşımıza destek olmak yerine; zam yağmuruna tutarak bezdirmeyi tercih ediyor. Akaryakıttaki özel tüketim vergisi (ÖTV) zammının üzerinden henüz iki hafta geçmeden, bütün vatandaşlarımızın temel bütçesini ilgilendiren doğal gaza bu yıl altıncı kez zam yapıldı. Konutlarda yüzde 1 oranında yapılan zam, elektrik üretim santrallerinin tarifesinde ise yüzde 5 oranında gerçekleşti. Bu durum, doğal gazın yılbaşından bu yana konutlarda yüzde 6’nın; elektrik üretim santrallerinde ise yüzde 22’nin üzerinde zamlandığı anlamına geliyor.

İktidar halkımızı vatandaş olarak değil, adeta müşteri olarak görüyor. Bu nedenle doğal gaz zammından bir türlü vazgeçemiyor. Temel bir ihtiyaç olan enerji giderleri; iktidar için adeta bir gelir kapısına dönmüş vaziyette. Ülkemizde pek çok aile faturalarını ödemekte zorlandığını ifade ederken; her ay otomatikleşen zamlar iktidarın Türkiye gerçeklerini de görmediğini gösteriyor."

“Müjdeler sözde kaldı”

"2021 yılının ilk yarısı vatandaşların zamlar altında ezildiği bir süreç oldu." diyen Akın, "Ekonomik buhran nedeniyle geliri düşen ve işsiz kalan vatandaşlarımızın faturalarını düşürmek için verilen müjdeler sözde kaldı. İktidar ise yeni müjde verdikçe arkadan zamlar geliyor. Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin tam anlamıyla kullanıma sunulmasının 2028 yılını bulacağı iktidar tarafından da kabul edilirken; bu durum siyasi şov malzeme haline getiriliyor. Haziran ayında iktidar tarafından açıklanacağı belirtilen sözde yeni müjdeden önce doğalgaza yapılan zam; iktidarın vatandaşın refahı için değil, kendi siyasi ikbali için Karadeniz rezervini kullandığını bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

“Yazın elektrik zammı kapıda”

Akın açıklamanın devamında, "Vatandaşın temel giderlerinden biri olan ve temel ihtiyaç olan doğal gaza 6 ayda 6 kez zam yapılması iktidarın vatandaşı umursamadığının çok açık bir göstergesidir. Mayıs ayında elektrik üretim santrallarının kullandığı doğalgaza yapılan yüzde 12 oranındaki zam, içinde bulunduğumuz kuraklık dönemiyle hidroelektrik santrallerindeki kaçınılmaz düşüş; yazın elektrik faturalarında yüksek oranda bir zam yapılmasını zorunlu kılıyor. Son zamla birlikte son 6 ayda yüzde 22 zamlanan elektrik üretim santrallerinin tarifesindeki bu artış elektrik faturalarını da artıracak. Her ay zamlara başvuran iktidar hiç olmazsa elektrik kullanımının artacağı yaz aylarında bu temel ihtiyaca zam yapmamalıdır." dedi.

"Hangi çalışan maaşına 6. zammı aldı?

Ahmet Akın, ayrıca ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Doğal gaza dün gece yılın 6. zammını yaptılar. Her ay zam. 6 ayda, 6. zam. Hangi memur, işçi, çalışan bu ay maaşına altıncı zammı aldı? Esnaf sattığı bir ürüne üst üste 6. kere zam yapabilir mi? Geçen yıl vatandaşa bir müjde verdiler, acısını da çıkardılar... Önceden zamların yaratacağı olumsuz algıyı 'fiyat ayarlaması' ifadesiyle kontrol altında tutmaya çalışan iktidar, şimdi de önce 'müjde' diyor ardından da zamları yapıyor. Her müjdenin altından zam geliyor. Bu yönetim şekli artık iflas etmiştir... Türkiye'yi yönetemeyen AK Parti iktidarı büyük çöküş yaşıyor. Her ayın ilk gününde sabaha doğal gaz zammıyla uyanan, henüz 10 gün önce akaryakıtta fahiş oranda yapılan ÖTV zammı ile beli bükülen, zam yağmurundan bir türlü kurtulamaan vatandaşımız erken seçim istiyor. Artık yeter. Seçim sandığını halkın huzuruna çıkaralım. Zam yağmurundan vatandaşımızı kurtaralım."

Doğal gaz zammı

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı yüzde 1 artışla bin metreküp doğal gaz için bin 328 lira 65 kuruş, sanayi aboneleri için bin 486 lira 12 kuruş olarak belirlendi. Elektrik üretim santrallerinin kullandığı bin metreküp doğal gazın fiyatı ise yüzde 5 artışla bin 713 lira 25 kuruş oldu.