CHP'li Akın'dan kademeli elektrik tarifesine tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2022 yılı bütçesinin TBMM’ye sunulduğu 16 Ekim 2021 tarihinden bu yana geçen iki aylık süre içerisinde akaryakıt ürünlerine pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde 18 defa zam yapıldığı bilgisini verdi.

Akın'ın yazılı açıklaması şöyle:

“Son iki ayda benzine 7 defa, motorine 5 defa, LPG otogaz ise 6 defa zamlandı. Buna göre motorinin litresi 2 lira 32 kuruş; LPG’nin litresi 2 lira 25 kuruş; benzinin litresi ise 2 lira 96 kuruş arttı. Yalnızca son iki ayda bir depo benzinin maliyeti yaklaşık 150 lira, bir depo motorinin maliyeti yaklaşık 120 lira, bir depo LPG’nin maliyeti ise yaklaşık 115 lira arttı. Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle yeni yıl gelmeden, akaryakıt ürünlerine yeni zamların gelmesi de bekleniyor.

Akaryakıt zamları yetmezmiş gibi şimdi kademeli tarife üzerinden elektrik faturalarına da bir zam hazırlığı yapılıyor. Türkiye’de dört kişilik bir hanenin asgari elektrik tüketimi 230 kilovatsaat olarak kabul edilirken; EPDK yetkilileri tarafından ilk kademenin 150 kilovatsaat olacağı yönünde açıklamalar yapılıyor.

İktidar kademeli elektrik tarifesini vatandaşı rahatlatmak için değil, zam yapma aracı olarak kullanacak. İlk kademenin 230 kilovatsaatin altında olması durumunda vatandaşlar ya tüketimlerini azaltacak ya da zamlı faturaları ödemek zorunda kalacak. Başka bir deyişle ilk kademeyi 150 kilovatsaat yapmak en hafif tabirle zam kurnazlığıdır. Vatandaş zaten kışın doğalgaz faturası yüksek gelmesin diye kombiyi en düşük derecede yakarak ısınmaya çalışıyor. Şimdi de elektrik faturasında kademeyi aşmamak için geceleri karanlıkta mı otursun?”