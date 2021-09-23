CHP'li Altay: Gençlere sırtını dönen Erdoğan'dır
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Gençlere sırtını dönen bir milletin istikbali tehdit altındadır” sözlerine "Çok doğru bir söz, bir eksikle, gençlere sırtını dönen aziz milletimiz değil Recep Tayyip Erdoğan’dır” yanıtını verdi.
Engin Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin en sıcak sorununun yurt sorunu ile kredi ve burs meselesi olduğunu belirten Altay, aileler ve öğrencilerin bunalım geçirdiklerini söyledi.
Türkiye’nin bu eğitim-öğretim yılı içinde tüm kamu misafirhanelerini ve sosyal tesislerini öğrencilere teslim etme mecburiyetinde olduğunu belirten Altay, Öğretmenevleri, hâkim evleri, polis evleri, ordu evleri... Ne varsa tümünün, yüzde 70-80 kapasitesinin derhal, barınma sorunu yaşayan öğrencilere tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.
Altay şunları söyledi:
"Öğrencilerin çadırda yatmaları bir gösteri değildir, darda kalmadır, mağduriyettir. Spor Bakanı’nın şunu bilmesi lazım. Bazı öğrencilerin zaten eve çıkanı oluyor. Yurt sorunu her zaman eğitim öğretimin başladığı 5 aydan itibaren çok sıkıntılıdır. ‘Şu kadarını yerleştirdik’ konuşmayacak. Yurt sorunu yaşayan on binlerce evladımız var. Bu sorunun acilen çözülmesi lazım. Devletin bunu yapmaya hakkı yoktur."