CHP’li Bağcıoğlu: KAAN tam hazır olana kadar ara çözüm bulmak hayati önem taşıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin savunma sanayi projeleri ve mevcut ihtiyaçları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Savunma sanayisinin siyasetin dışında tutulması gerektiğini vurgulayan Bağcıoğlu, bu alanda elde edilen her başarının Türk milletinin ortak gururu olduğunu söyledi.

“KAAN tam harekât kabiliyetine ulaşana kadar ara çözüm şart”

KAAN Milli Muharip Uçak projesinin motorunda yaşanan gecikmeye dikkat çeken Bağcıoğlu, Türkiye’nin acil muharip uçak ihtiyacına işaret etti.

Bağcıoğlu, “KAAN, tam harekât kabiliyetine ulaşana kadar siyasi, ekonomik, bilimsel ve teknolojik tüm milli güç unsurlarını kullanarak, bir ara çözüm bulmamız hayati önem taşıyor. Mevcut tehditler dikkate alındığında bundan tasarruf lüksümüz yok” ifadelerini kullandı.

ABD ile yürütülen F-35 ve F-16 süreçlerinde belirsizliklerin devam ettiğini belirten Bağcıoğlu, Trump–Erdoğan görüşmesinin de bu konuda netlik sağlamadığını, hatta yeni soru işaretleri doğurduğunu dile getirdi.

“KAAN projesini küçümsemek büyük haksızlık”

Bağcıoğlu, hükümeti savunma sanayisinde etkili adımlar atmamakla eleştirirken, KAAN projesini küçümsemenin yanlış olacağını vurguladı:

“Hükümet ve savunma sanayi yönetiminin eksikleri sert şekilde eleştirilebilir. Ancak motor hariç diğer sistemlerde büyük ilerleme kaydedilen, onlarca yıllık bilgi birikimi ve emeğin ürünü olan KAAN projesini küçümsemek doğru değildir. Bu, projede özveriyle çalışan personele haksızlıktır.”

Gazze filosuna destek vurgusu

Bağcıoğlu ayrıca, Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na Deniz Kuvvetleri’nin destek vermeye başlamasını olumlu bulduğunu, acil durumda yapılan tahliyenin de memnuniyet verici olduğunu söyledi.