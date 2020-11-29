CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında resen soruşturma başlatıldı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında resen soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Katıldığı bir televizyon programında 'Türk ordusu satılmış.' diyen 27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nin 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."