CHP'li başkanların 10 maddelik yol haritası

19 Nisan 2019

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarının çalışmalarında uyacakları esasları düzenleyen "10 temel ilke" belirledi.

CHP'li tüm belediye başkanlarına gönderilen ilkeler arasında; önceki dönemde başlatılmış projelerin, kamu yararına uygun olması durumunda, devam ettirilmesi, ulaşımın dini ve milli bayramlarda ücretsiz olması gibi konular yer alıyor.

CHP 31 Mart seçimlerinde İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Adana gibi büyükşehirlerde yarışı ilk sırada bitirmişti.

CHP'li belediye başkanlarının yol haritası olacak 10 ilke şöyle:

1- Tüm söylemleriniz olumlu-pozitif olmalı. Ön yargılarla, "devri sabık" yaratmak (önceki yönetimin yaptıklarının hesabını sorma) gibi düşüncelerden özenle kaçınılmalı. Elbette yolsuzluklarla mücadele yapılacak, yolsuzluğa izin verilmeyecektir Ancak bu konuda bir denetim yapılacaksa, mutlaka yetkin kişiler görevlendirilmeli, adaletli olunmalı.

2- Bir ihbar furyası ile karşılaşabilirsiniz. Belgesiz ve isimsiz hiçbir yazı, ihbar ciddiye alınmamalı. Tüm uygulamalarınız vicdana ahlaka ve hukuka uygun olmalı. Aksi halde çok zaman kaybedersiniz. Oysa zaman kaybetme lüksümüz yok. Çünkü vatandaş için yapacağımız çok şey var.

3- Belediye personeline ayrımcılığa uğramayacakları, özlük haklarının korunacağı, görevlerini sürdürecekleri, kimsenin işiyle aşıyla uğraşılmayacağı bildirilmeli.

4- Atamalarda mutlaka liyakat esas alınmalı, partizanca uygulamalara fırsat verilmemeli.

5- Önceki dönemde başlatılmış proje ve faaliyetler kamu yararına aykırı olmamak şartıyla devam ettirilmeli.

6- Harcamalar, yatırımlar, mali disiplin içerisinde şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde yapılmalı. Bütçe harcamalarıyla ilgili olarak belirli aralıklarla, belde sakinleri ve kamuoyu mutlaka bilgilendirilmeli.

7- Belediyede çalışan personelin asgari ücreti en az 2 bin 200 lira olarak belirlenmeli ve düzenlemenin Ocak 2019'dan itibaren geçerli sayılması hususunda gerekli çalışmalar en kısa sürede tamamlanmalı.

8- Ulaşımın dini ve milli bayramlarda ücretsiz olması konusunda belediye meclislerinden karar alınmalı. Özellikle gençlerin ve çocukların okul servisi ile toplu taşıma masraflarını en aza indirmek için gerekli çalışmalar en kısa sürede tamamlanmalı.

9- İstihdam politikalarında ve toplu sözleşmelerde dezavantajlı gruplar ile kadınlar lehine irade ortaya konulmalı. Örneğin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlara izin verilmeli.

10- Büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde hangi partiden olursa olsun, ilçe belediyeleriyle eş güdüm ve uyum içinde olunmalı. Kimseyi ötekileştirmeyeceğimiz gibi, ilçe belediyeleri de ötekileştirilmemeli.