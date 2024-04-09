CHP'li belediye başkanı makam araçlarını satışa çıkardı

Hatay'ın Defne ilçesinde yüzde 45,83 oy oranıyla seçimi kazanan CHP'li Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, belediyenin tüm makam araçlarını satışa çıkardı.

Sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan Özgün "Tasarruf yapacağımızın sözünü vermiştik. Ben dahil kimsenin makam aracı kullanmasını istemiyoruz" dedi.

CHP'li Özgün'ün açıklaması şöyle:

"Değerli Defneliler merhaba. Belediyeyi şeffaf ve denetlenebilir şekilde yöneteceğimizin sözünü vermiştik. Tasarruf yapacağımızın sözünü vermiştik. Arkamda gördüğünüz araçlar belediyenin makam araçları. Bunların dışında da daha önceki belediye başkanımızın kiralık olarak kullandığı daha yeni ve daha lüks bir araç vardı. O aracı da iade ettik. Arkamda gördüğünüz makam araçlarını da satışa çıkarıyoruz. Bu araçları satacağız. Parasını da belediyeye alacağız. Ben dahil hiç kimsenin belediye bünyesinde makam aracı kullanmasını istemiyoruz. Bu icraatımız Defnemize hayırlı olsun."