10 Ocak 2018

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin milletvekilleri ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD) Başkanı Göksel Bozkurt'u ziyaret etti.

Özel, ziyarette gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, partisinin Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafını paylaşması ve buna gelen tepkilerle ilgili soruya, "Maltepe Belediye Başkanının çektirdiği fotoğrafı görünce içim sızladı. Bunun dışında bir yorum yapmaya gerek görmüyorum." karşılığını verdi.