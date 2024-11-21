CHP'li Belediye Başkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın oğlu Onur Günay, tatil için bulunduğu Makedonya’nın Üsküp kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Başkan Günay oğlunun vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Başkan Günay paylaşımında, “Acımız büyük oğlum Onur Günay'ı geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu kaybettik. Cenaze merasimi ile ilgili bilgi paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Spekülatif haberlerin doğruyu yansıtmıyor

Güzelbahçe Belediyesi ise yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Güzelbahçe Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Günay'ın oğlu Onur Günay Makedonya'nın Üsküp şehrinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Bazı basın kuruluşlarında, kavgaya karıştığı ardından yaşamını yitirdiğine dair spekülatif haberlerin doğruyu yansıtmadığını, kederli ailesinin bu zor gününde acısını yaşamadan, yanlış bilgilendirme yapılması aileyi derinden üzmüştür. Güzelbahçe Belediye başkanımız Mustafa Günay ailesiyle birlikte cenazeyi almak için Üsküp'te bulunmakta olup cenaze işlemleri tamamlandıktan sonra cenazenin İzmir'e getirilecektir. Cenaze merasimi ile ilgili gün ve saatin belli olmasından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Belediye Başkanımız Mustafa Günay ve kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz."