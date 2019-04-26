"CHP'li belediyeler yeni şirketler kurmayacak"

26 Nisan 2019

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin büyükşehir belediye başkanlarıyla CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıya ilişkin bilgi veren Öztrak, toplantıya 31 Mart yerel seçimlerini kazanan CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanının katıldığını söyledi.

"Seçimden önceki hedeflerimize büyük ölçüde ulaştık" diyen Öztrak, büyükşehirler itibariyle 2014'te CHP'li belediyelerde hizmet alan ülke nüfusunun yüzde 12'si kadar olduğunu, şimdi ise bu rakamın yüzde 45'e çıktığını söyledi.

"CHP'li belediyelerin milli gelir büyüklüğü yaklaşık yüzde 59"

İlçe belediyeleri de eklendiğinde Türkiye nüfusunun neredeyse yarısına hizmet etme görevinin CHP'li belediyelere verildiğini aktaran Öztrak, "Diğer tarafdan 2014'te CHP'li belediye başkanlarının yönettiği büyük şehirler, toplam milli gelirin yüzde 12'sini temsil ediyordu. Bugün kazanılan büyükşehirlerle CHP'li belediyelerin temsil ettiği milli gelir büyüklüğü, milli gelirin yaklaşık yüzde 59'u. Bu göstergeler şüphesiz başarıya işaret ederken, aynı zamanda sorumluluğumuzun da çok büyük olduğunu bir daha ortaya koyuyor." diye konuştu.

Bu sorumluluğu yerine getirirken uyacakları ilke ve esaslar konusunda da toplantıda birtakım kararlar aldıklarını belirten Faik Öztrak, kararları şöyle açıkladı:

"CHP'li belediyelerin milletimizin Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurduğu cumhuriyetin, ülke bütünlüğünün, çoğulcu demokrasinin, örgütlü toplumun, bireyin gelişmesinin, insan haklarının, bireysel kültürel haklara ve kültürel mirasa duyarlılığın, korunmaya muhtaçların, dezavantajlı grupların, çevrenin ve tüketicinin korunmasının güvencesi olacaklarını bir defa daha teyit ettik. Belediyelerimiz insan odaklı hizmet anlayışıyla, insan haklarına birinci önceliği verecekler ve hiçbir koşulda hukukun üstünlüğü ilkesinden ödün vermeyeceklerdir. Farklı sosyal kökenlerden ve bölgelerden gelen insanların birlikte yaşamasını sağlamak ve sosyal yaşamlarını iyileştirmek belediyelerimizin öncelikli görevleri olacak. Hizmetleri en hızlı, ekonomik, etkin, verimli, zamanında ve yeterli biçimde üreterek sunabilecek kurumsal yapıyı sağlayacaklardır."

"Başkanlarımız belediye şirketlerini mercek altına alacaklar"

Atamalarda liyakatın en önemli kriter olacağını vurgulayan Faik Öztrak, "Belediyelerde siyaseti bir tek başkanlar yapacak. Belediyelerimiz, etkin bir stratejik planlamayla gelecekte karşılaşılacak olası sorunlara ve ihtiyaçlara hazırlıklı olacaklar." dedi.

CHP 'li belediyelerin gençlere yurtlar, kadınlara beceri kazandıracak semt evleri, kreş, yüzme havuzu, kadın sığınma evleri gibi hizmetlere önem vereceklerinin altını çizen Öztrak, şöyle devam etti:

"Başkanlarımız belediye şirketlerini mercek altına alacaklar. Belediye şirketlerini kolay, keyfi, kuralsız ve denetimsiz para harcayan bir yapı olmaktan çıkaracaklar. Başkanlarımız, belediyelere verilen her türlü görevi şirketler aracılığıyla yapma kolaycılığına kaçmayacak. Zorunlu hallerin dışında yeni şirketler kurmayacaklar. Kentlerinde oluşan değer artışlarını, saydam bir çalışmayla kaynağa dönüştürecekler. Böylece çeşitli imar uygulamalarıyla oluşan rantı kentte yaşayanların hizmetinde kullanacaklardır. Belediyelerimiz hizmette kır kent dengesini kuracaklar, tarımsal desteklere, alım garantili sözleşmeli üretime ve kooperatifleşmeye ağırlık verecekler. Bu kapsamda kadın kooperatiflerini özellikle destekleyecekler."