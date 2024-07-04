CHP'li belediyelerden 'gelirden kesinti'ye itiraz

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) büyükşehir belediye başkanları, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

İstanbul Florya'daki İstanbul Planlama Ajansı (İPA) yerleşkesinde düzenlenen toplantıda 11 büyükşehir belediye başkanı yer alırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise toplantıya çevrim içi katıldı.

Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Zeybek, nelediyelerin borçları için hızlı bir tahsilata girişildiğini anlattı.

Zeybek, şunları kaydetti: "Bu dönemde, belediyecilerin gelir kaynakları üzerinden kesintilerin oranının, yasal sınırlar dediğimiz yüzde 40'lar seviyesine çekiliyor olmasını anlamak mümkün değildir. O nedenle iktidarın yanlış uyguladığı ekonomik politikaların bedelini, belediyelerin İller Bankasından ya da diğer kaynaklardan gelen gelirlerinden kesinti yaparak gidermeye çalışmasını da anlamak mümkün değildir. Ama biz biliyoruz ki CHP'nin 411 çalışkan belediye başkanı, ister 2 bin nüfuslu bir beldede, ister 16 milyon nüfuslu bir büyükşehirde, isterse sayısını bilemediğimiz kadar çokça şehirlerimizi doldurmuş olan göçmenler, mülteciler, geçici sığınmacıların, Türkiye'de yaşayan insanların sorunlarını çözmek için kaynakları etkin ve verimli biçimde kullanacaklar."