CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalar: 6 kişi hakkında tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ve Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilen 10 kişinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet savcılığı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da aralarında olduğu 6 şüpheliyi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

İşlemler sürüyor

İki kişi de hakkında önceden verilen adli kontrol kararlarının bulunması nedeniyle savcılıktan serbest bırakıldı. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, şoförü Sonkan Turan ve avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun savcılıktaki ifade verme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.