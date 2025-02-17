CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara 2 yeni belediye daha eklendi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Halk TV çalışanları hakkında yürütülen 'bilirkişi' soruşturması tamamlandı.

İddianamede, Ekrem İmamoğlu için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talep edilirken, gazeteciler Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz için 4 yıldan 14 yıla kadar, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker için ise 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bu soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifade veren bilirkişi, CHP’li Adalar ve Silivri belediyeleri hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada bilirkişi olarak görevlendirildiğini açıkladı.

"Adalar ve Silivri Belediyeleri için raporlar hazırlık aşamasında"

Bilirkişi, bugüne kadar CHP’li belediyelere ilişkin 24 dosyada bilirkişi olarak görev yaptığını, bunlardan 22’sine ait raporların dosyalara sunulduğunu ifade etti. Bilirkişi, Adalar ve Silivri belediyelerine ilişkin iki dosyada ise raporların hazırlık aşamasında olduğunu belirtti:

“Adalar ve Silivri Belediyeleri hakkında 'ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasına yönelik soruşturmada bilirkişilik yapıyorum. Bu iki dosyaya ait raporlar halen hazırlık aşamasında ve henüz mahkemeye sunulmadı” dedi.

Silivri Çanta Belediyesi davası devam ediyor

Bilirkişi, ayrıca Silivri Çanta Belediyesi’ne ilişkin Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bir davada da bilirkişilik yaptığını aktardı. Çanta’nın 2014 yılında mahalleye dönüştüğünü belirterek, bu davaya ilişkin raporun da henüz hazırlık aşamasında olduğunu söyledi.

“Başka partilere ait davalarda da görev aldım”

Bilirkişi, sadece CHP’li belediyelere değil, farklı partilere ilişkin soruşturma ve kovuşturmalarda da bilirkişilik yaptığını vurguladı:

“Bugüne kadar hiçbir hukuksuz işe imza atmadım. Eğer aksi bir durum olsaydı, Türkiye’nin birçok adliyesinde bilirkişi olarak görevlendirilmezdim” diye konuştu.