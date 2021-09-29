CHP’li belediyelerin tarım zirvesi yarın başlıyor

ANKARA (DÜNYA) - CHP’li belediyelerin tarıma verdiği desteklerin değerlendirilmesi, kamuoyuna tanıtılması ve bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi amacıyla düzenlenen “CHP’li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ yarın İstanbul’da başlıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu zirvede yapacağı konuşmada partinin tarım politikasını kamuoyuna açıklayacak.

30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek zirvenin sloganı “Tarımsal kalkınmada yeni politikalar, üretici odaklı çözümler” olarak belirlendi. Zirveye 160 CHP’li belediyenin yanı sıra, 300’ün üzerinde tarım kooperatifi katılacak. Belediyeler ve kooperatiflerin tarımsal ürünleri de fuar alanında sergilenecek. Zirvede, belediyelerin tarımsal üretime verdiği katkılar ele alınacak ve CHP’nin önümüzdeki süreçteki tarım programı belirlenecek.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, üç gün sürecek zirveyle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

“Ülkemizin en temel sorunlarından birini tarımsal üretimde yaşıyoruz. Türkiye’yi 19 yıldır yöneten iktidar, yıllar içindeki yanlış politikalarıyla, tarımı da bir sorunlar yumağı haline getirdi. Üretim düşüyor, ekilmeyen tarım arazileri çoğalıyor. Bu durum kırsaldaki ekonomik hayatın neredeyse tükenmesine neden oluyor. İktidar ise, çiftçimize hakkı olan desteği vermiyor, yabancı ülkelerden tarım arazileri kiralıyor, yurt dışından tarım ürünü almak için ithalat vergilerini sıfırlıyor.

Belediyelerimiz, yerli üreticimize büyük katkılar veriyor. Bu zirvemizde, belediyelerimizin tarıma verdiği destekleri ele alarak kamuoyuna tanıtacak ve bundan sonra atacağımız adımları belirleyeceğiz. Şimdi yerel yönetimlerde, ardından ise iktidara geldiğimizde tarım için hangi politikaları hayata geçireceğimizi ortaya koyacağız. Belediyelerimiz, ülkemizin içinde bulunduğu her sorunun çözümü için tüm imkânlarıyla mücadele ediyor. İktidarın tüm baskılarına, tüm engelleme girişimlerine rağmen bizim belediyelerimiz, iktidarın veremediği hizmetleri vatandaşlarımızın ayağına götürüyor. Halkımızın desteği ile iktidara geldiğimizde ise üreticilerimizin tüm sorunlarını kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Sorunları biliyoruz ve çözüm önerilerimizle hazırız.”