CHP'li Berhan Şimşek'ten adaylık açıklaması: Vakit geçmiştir dediler

imza CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ında Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın adaylıktan çekilmesi ve eski İstanbul milletvekili Berhan Şimşek'in adaylık başvurusunu geç teslim etmesi üzerine Genel Başkanlık için tek aday Özgür Özel oldu.

Berhan Şimşek ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kurultayda imza toplayamadıkları iddiasının gerçeği yansıtmadığını, gecikme sonucu başvurusunun kabul edilmediğini söyledi.

'Vakit geçmiştir' denilerek başvurusu kabul edilmedi

Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi 21. Olağan Kurultay'da imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Sayın Özgür Özel’e, Sayın Murat Emir’le Sayın Ali Mahir Başarır konuşmama rağmen "Hayır vakit geçmiştir" dediler. Ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi. Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum.

97 imzayı kendilerine takdim ederim

Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımızı söyleniyor. Görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir. 97 imzayı kendilerine takdim ederim."