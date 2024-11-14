CHP'li Beykoz Belediyesi'nde savcılıktan inceleme!

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediyesi'nin 20 milyon liralık 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı iddialarına ilişkin inceleme başlattı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcama iddialarıyla ilgili kamu zararının doğup doğmadığını tespit edecek. Ayrıca, İçişleri Bakanlığına yazı yazılarak konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunuldu.

Geçen yerel seçimde belediye CHP'li aday Alaattin Köseler tarafından yüzde 45,86 oy oranıyla kazanılmıştı. Belediye 2004'ten beri AK Parti tarafından yönetiliyordu.

Beykoz Belediyesi'ne yönelik inceleme kararının CHP'nin elindeki diğer belediyeler olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik inceleme kararlarının ardından gelmesi dikkat çekti.