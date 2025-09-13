CHP’li Cevdet Akay’dan köylüler için tazminat kanun teklifi

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, köylülerin yaban hayvanları nedeniyle yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi sundu.

Akay’ın teklifine göre, tarım ürünleri ve mallara verilen zararlar İl Özel İdaresi bütçesinden, ormanlık alanlarda veya dışında meydana gelen saldırılarda oluşan zararlar ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından karşılanacak.

“Köylünün üretimi tehdit altında”

Doğal yaşam alanlarının daralması ve habitat kayıplarının yaban hayvanlarını ekili alanlara yönelttiğini belirten Akay, bu durumun köylüye ciddi ekonomik zararlar verdiğini söyledi. Akay, mevcut hukuk sisteminde bu zararlara ilişkin açık bir düzenleme bulunmadığını vurguladı.

Hem köylüye destek hem ekosisteme koruma

Teklifin yasalaşması halinde köylülerin zararlarının devlet tarafından tazmin edileceğini ifade eden Akay, ayrıca doğa dostu önleyici mekanizmaların da geliştirileceğini kaydetti. Teklifin, insan-yaban hayatı etkileşimini yasal zemine oturtarak ekosistemin korunmasına katkı sağlayacağı belirtildi.