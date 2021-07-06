CHP'li Emir: Sputnik V aşıları çöpe mi gitti?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Rusya'dan alınan yaklaşık 400 bin doz Sputnik V aşısının, aradan üç hafta geçmesine rağmen hala kullanıma alınamamış olmasını TBMM gündemine taşıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye yazılı soru önergesi sunan Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Biontech aşısında geç kalındığı için Türkiye'de aşılama hızı bu yılın haziran ayına kadar çok yavaş bir şekilde ilerledi. Türkiye'nin düştüğü bu zor durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 28 Nisan’da kullandığı 'Aşı tedariki önümüzdeki iki ay için güçleşiyor ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor' ifadesi ile daha da açığa çıkmıştı. Çin'in taahhütlerini yerine getirmemesi ve Biontech anlaşmasında geç kalınması nedeniyle Türkiye alelacele Sputnik V aşısına yöneldi. Bakanı Koca, yine aynı tarihte yaptığı açıklamada Sputnik V aşısı için Rusya ile anlaşma sağlandığını belirterek, 'Türkiye, Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak için anlaşma imzaladı. İlk sevkiyat mayıs ayı içinde gerçekleşecek' ifadesini kullandı. Buna karşın Sputnik V aşısının ilk partisi, taahhüt edilen tarihten neredeyse bir ay sonra 14 Haziran 2021 tarihinde gönderildi. Fakat Türkiye bu süreçte zaten Biontech aşısını da temin edebilir hale gelmişti. Bugün baktığımızda Rusya'dan bugüne kadar 400 bin doz Sputnik V aşısı gelmiş olsa da bu aşıların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda yapılması gereken kontrolleri, aradan üç hafta geçmesine rağmen tamamlanamadı. Dolayısıyla Türkiye'ye ulaştıktan sonra kısa sürede devreye alınacağı belirtilen Sputnik V aşısı, halen kullanıma giremedi. Bu durum da aşı ile ilgili soru işaretlerine neden oluyor.”

Emir, Bakan Koca’ya “Aşılarda bir sorun mu çıktı? 400 bin doz aşı çöpe mi gitti? Öyleyse Rusya'ya ödenen paralar geri alınabilecek mi? Ortaya çıkan zararın hesabını kim verecek? 50 milyon dozluk anlaşma kapsamında aşıların kalan kısmı alınmaya devam mı edilecek? Ortaya çıkan zararın hesabını kim verecek." sorularını sordu.