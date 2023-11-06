CHP'li Eren Erdem 'medya sorumlusu' görevinden ayrıldı

CHP'nin kurultayında Özgür Özel yeni genel başkan seçilirlen, eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin görevlerinden ayrılması bekleniyor.

CHP'li Eren Erdem, bugün görevini bıraktığını gazetecilere gönderdiği mesajında duyurdu.

Erdem şunları kaydetti: "Değerli basın emekçisi arkadaşım, Görev yaptığım 5 aylık süreçte; mesaime katkınız için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince işlerinizi kolaylaştırmaya çalıştım.

İstemeden kırdığım biri varsa, helallik isterim. Özellikle, Ankara muhabirlerimizle çok sık birlikte olduk. Destek ve dayanışma için teşekkür ederim. Göreve yeni gelecek Medya sorumlusu arkadaşımızın iyi işler yapacağına inanıyorum. Bu toplulukta bulunan herkese sevgi ve saygılarımla."