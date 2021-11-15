CHP'li Erkek: Sistemleri de kendileri de iflas etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçen hafta yaptığı görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “50 artı 1’in mahsurlu olduğunu anladık. 50 artı 1’i o zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamamız gerekirmiş.” dediğini aktardı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek de, “50 artı 1 ciddi problem çıkarıyor. Gelecekte de çıkaracak." açıklamasını yaptı.

AK Parti kanadından gelen bu açıklamalar cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50 artı 1 oy alma şartını yeniden gündeme getirdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de yaptığı basın toplantısında gelen soru üzerine, “50 artı 1 suni birtakım ittifakların önünü açıyor. İki dünya bir araya gelse birleşmeleri mümkün olmayanlar bir araya geliyorlar. Karşı tarafa kaybettirme adına yapıyorlar. Kazanma değil kaybettirme esaslı… Bu suni yapı da zeminde bir bozulmaya sebebiyet veriyor.” yanıtı verdi.

HDP: Kaybedişinizin itirafını yapıyorsunuz

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da TBMM’de bugün düzenlediği basın toplantısında, “’50 1’i sorundur’ diyorsanız kaybedişinizin itirafını yapıyorsunuz. Tutturamazsınız 50 1’i. İktidar kurduğu tuzağa yakalandı” yorumu yaptı.

Erkek: Erdoğan aslında bir tükenmişlik sendromunu da ifade ediyor

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, “Erdoğan aslında bir tükenmişlik sendromunu da ifade ediyor. Saray iktidarı tükendi. Sistemleri de iflas etti, kendileri de iflas etti.” dedi.

Muharrem Erkek, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında, otoriter, keyfi bir sistem inşa ettiler. Hem de bunu OHAL döneminde yaptılar. Üstelik suistimalci bir anayasa değişikliği ile yaptılar. Şimdi ayaklarına dolandı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen bu sistemsizlik, zaten A’dan Z’ye yanlış ama bu sistemle seçime gideceğiz. Yüzde 50 1 ile gideceğiz. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı, yüzde 50 1’in çok üzerinde oy alarak Türkiye’nin 13.cumhurbaşkanı olacak.” diye konuştu.

“Güçlendirilmiş parlamenter sistem” vurgusu yapan Muharrem Erkek, şöyle devam etti:

“Yeni cumhurbaşkanımız ile birlikte yeni Meclis, toplumsal uzlaşmayla; yeni bir anayasa değişikliği hazırlayacak, milletin onayına sunacak. Milletimiz onaylarsa; güçlendirilmiş parlamenter sistemi tesis edeceğiz, demokratik hukuk devletini tesis edeceğiz. Güçlü bir Meclis’i, saygın bir Meclis’i birlikte tesis edeceğiz. O zaman böyle sorunlarımız olmayacak. Millet, Meclis’i seçecek. Hükümet, Meclis’in içinden çıkacak ve Meclis’e karşı sorumlu olarak, şeffaf, hesap verilebilir bir şekilde, doğru düzgün bir şekilde görev yapacak. Güçlü bir yürütmeyi de güçlü bir başbakanı da tesis edeceğiz. Yeni bir sisteme ihtiyacımız var. Yeni bir sistemi, yeni kuralları, yeni kadroları, güçlü kurumları, birlikte tesis edeceğiz ve o zaman böyle sorunlarımız zaten olmayacak.”

Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda temel ilkeleri belirlemek üzere partisi tarafından görevlendirilen Muharrem Erkek, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti temsilcileri ile her hafta TBMM'de bir araya gelerek çalışma yürütüyor.