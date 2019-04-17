CHP'li Erkek: Usulsüzlük nedeniyle seçim yenilenemez

17 Nisan 2019

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Seçim takvimi başladığı anda kütükler YSK’nın malı olur.

YSK İçişleri Bakanlığı’ndan aldığı verilerle seçmen kütüğünü oluşturur. Adalet Bakanlığı’ndan aldığı verilerle seçmen kütüğünü oluşturur. AKPnin YSK’ya verdiği dilekçeyi incelediğimizde İçişleri Bakanlığı’nı açıkça itham ettiğini görüyoruz.

O zaman en başta sorumlular Adalet, İçişleri Bakanlığı ve YSK’dır. Seçmen listeleri son şeklini aldıktan sonra partilere gönderilir. 25 Mart’ta tüm siyasi partilere gönderildiği gibi bize de gönderildi. Oy kullanmayacak kişilere şerh düşülmüş. Bunların hepsi yapıldı. 1229 ölü seçmen var diyorlar. İstanbul’da 1229 vefat etmiş olması çok muhtemel. Bunları YSK biliyor hepsini. Deniyor ki sandık kurulu başkanı ve memur üyeler. Bunları da biz belirlemiyoruz.

Şimdi İlçe seçim kurulu başkanlarını en kıdemli yargıçlarını da suçladıklarını görüyoruz. YSK’nın hazırladığını seçim takvimine lütfen bir bakın. 26 Şubat – 2 Mart arasında sandık kuruluyla ilgili itirazlar yapılıyor. Neden bu itirazlarınızı yapmadınız?

Her ilçe seçim kurulunda siyasi partilerin üyeleri var. Onlar kurulun bir parçası. Neden itiraz etmediniz? Seçmen listesine sandık kuruluna itiraz etmiyorsunuz. Seçimler bittikten sonra bunlara itiraz ediyorsunuz. Düzeltilen maddi hataları dahil bugün size sundular.

İstanbul’da tüm geçersiz oyların yeniden sayımı bitti. 6 ilçede geçerli oyların sayımı bitti. Sonucu etkilemedi. Çekmeköy’de bizim lehimize arttı. YSK bir karar aldı 22 ilçede 57 sandık belirledi. Tümünü sayın dedi. Sondaj deniyor. Tümü yeniden sayıldı. Yeniden yeniden sayım demokrasiyi yok eder. o yüzden YSK doğru bir kararla oyların tümünün sayılmasını kabul etmedi. Sonuç 1 Nisan’da olduğu gibi bugün de sayın İmamoğlu kazandı.

Bazı verileri düzeltmekte fayda var. AKP’nin usulsüzlükle kanunsuzluğu birbirine karıştırıyor. Usulsüzlük nedeniyle seçimlerin tekrar etmesi mümkün değildir. Seçimi iptal ettiremezsiniz. Kanunsuzluk hafif kanunsuzluk denildi bugün AKP toplantısında o da ilginç. 4 yerde seçim yenilecek. Oralarda 2 kısıtlının oy kullandığı tespit edildi. Seçimin sonucunu etkileyecek haller budur. Der ki kanuna göre; “oy kullanmaması gereken kişiler oy kullanmış mı?” 2014 Yalova seçimleri bunun için tekrarlandı.

İstanbul’da fark 14 bin. 14 bin 001 kısıtlının oy kullandığını kanıtlamanız gerekir. Neden baksın YSK? Sonuca etkili değil. Usulsüzlük ayrı kanunsuzluk ayrı şeydir. Bugün çok vahim bir açıklamaya maruz kaldık.

Çok vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. AKP dilekçesinde ek 12 ek 14 cezaevi seçmen listelerinden bahsediyor. Seçmen listeleri partililere verilmez. YSK vermez. Sadece kaç kişi oy kullanır bunu biliriz. Hiçbir siyasi partiye verilmeyen listeler AKP’ye nasıl verildi? Adalet Bakanlığı da bu işin içinde.

YSK Başkanı Sadi Güven mükerrer seçmen yok demişti. Olamaz da zaten. Sistem buna müsait değil. Sistem derhal onu görüyor. Bunu sayın yavuz da biliyor. Olduğunu varsayalım diyelim ben Kadıköy’de ikamet ediyor Silivri’de hükümlüyüm. Benim cezaevinden çıkıp Kadıköy’de oy kullanmam mümkün mü?"