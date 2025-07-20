CHP’li eski milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık yaşamını yitirdi (Lale Karabıyık kimdir?) 

CHP eski milletvekili ve akademisyen Prof. Dr. Lale Karabıyık, 60 yaşında yaşamını yitirdi.

Prof. Dr. Karabıyık için ilk tören, akademik kariyerinin geçtiği Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 21 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Aynı gün Bursa Ulu Camii’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından naaşı, memleketi Bilecik’e uğurlanacak. Karabıyık, ikindi namazının ardından aile mezarlığında defnedilecek.

Lale Karabıyık kimdir?

Lale Karabıyık, 25., 26. ve 27. dönem CHP Bursa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiş ve üç dönem boyunca görev yapmıştı. Bu süreçte CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Karabıyık, özellikle eğitim politikaları konusundaki çalışmaları ve meclis performansıyla dikkat çekmişti.

1965 yılında Bilecik’te doğan Karabıyık, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunuydu. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamlayan Karabıyık, 2005 yılında profesör unvanını alarak akademik kariyerini sürdürdü.

Muhasebe ve finans alanında uzmanlaşan Karabıyık, birçok idari görevde bulunarak üniversite yönetimine de katkı sundu. Altı ders kitabı, çok sayıda bilimsel makalesi bulunan Karabıyık; TÜBİTAK, Erasmus+ ve Horizon EU gibi önemli ulusal ve uluslararası projelerde aktif görev aldı.