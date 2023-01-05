CHP'li Gaytancıoğlu: Üretici zarar ediyor, bitkisel yağ krizi kapıda

Gaytancıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vatandaşın güvenli gıdaya ulaşmasından ve üreticinin de tüketicinin de kazanmasını isteyen bir anlayıştan yana olduklarını söyledi.

İktidarın bir politika oluşturamadığını, çözümü ithalatla, gümrük vergilerini sıfırlamakla bulmaya çalıştığını savunan Gaytancıoğlu, "Bitkisel yağ krizi kapıda" dedi.

Türkiye'ye ciddi anlamda ayçiçeği yağı ve ayçiçeği tohumu girişi olduğunu ifade eden Gaytancıoğlu, "Gelecek hiç de iyi değil. İktidar, ne üreticiyi ne tüketiciyi koruyabiliyor. Üretici zarar ediyor." diye konuştu.

"2023 hüsran olacak, üretici ayçiçeği ekmeyecek"

Gaytancıoğlu, üreticinin 12-13-14 liradan sattığı ayçiçeğini 10 liradan satamadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Trakya Birlik, şartlarını zorlayarak 12 liradan ürün alımı yaptı. Elinde ciddi stok var. Şu an zarar ediyor. Trakya Birlik zarar ederse, üretici zarar etmiş oluyor. Bu zararı görüp de gümrük vergilerini sıfırlayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Üretici, 2022'de rekor bir üretim gerçekleştirdi. Ama sıkı durun, 2023 hüsran olacak. Üretici ayçiçeği ekmeyecek. Çukurova'da bunun göstergeleri başladı. Çukurova'da ayçiçeği ekilmesi beklenen yerlere şeker pancarı, pamuk ekiliyor. Çünkü üretici ayçiçeğinden geçtiğimiz yıl zarar etti."