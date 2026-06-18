CHP'li Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı
CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin sürecinde uygulanan tedbir kararı kaldırıldı. Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararıyla Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği görevine devam edeceği bildirildi.
CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın hakkında uygulanan tedbir kararı, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında kaldırıldı.
CHP Genel Başkanlığına yargı kararıyla getirilen Kemal Kılıçdaroğlu döneminde, Merkez Yönetim Kurulu kararıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Günaydın'ın, bu süreçte CHP Grup Başkanvekilliği görevi düşürülmüştü.
Yüksek Disiplin Kurulu'nun aldığı kararla Günaydın hakkındaki tedbir sona erdi. Kararın ardından Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekilliği görevine devam edeceği bildirildi.
9 milletvekili disipline sevk edilmişti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda, 9 milletvekilinin kesin çıkarma cezası talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verilmişti.
Disipline sevk edilen isimler arasında CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut yer almıştı.
Grup başkanvekilliği unvanı silinmişti
Söz konusu kararın TBMM Başkanlığına ulaşmasının ardından, TBMM'nin internet sitesinde Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın "grup başkanvekili" unvanlarının kaldırıldığı görülmüştü.
Yüksek Disiplin Kurulu'nun son kararıyla birlikte Günaydın hakkındaki tedbir işlemi sona ermiş oldu.