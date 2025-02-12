CHP'li Gürer: Fitre bedeli yeniden belirlenmeli

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kürsüye yanında getirdiği bazı gıda ürünleriyle çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından fitrenin 2024 yılında 130 lira, bu yıl için ise 180 lira olarak belirlendiğini söyleyen Gürer, Diyanet'in fitre bedelini belirlerken hangi kriterleri dikkate aldığını sordu.

248 gram dana kıymanın 181 lira, bir hurmanın 10 lira, bir domatesin 27 lira, bir patlıcanın 37 lira olduğunu ifade eden Gürer, belirlenen fitre bedelinin ise yetersiz olduğunu savundu.

Fitrenin, bir ailenin bir iftarda tüketeceği gıda ürünlerini kapsaması gerektiğini vurgulayan Gürer, şöyle konuştu:

"Diyanet kriter olarak neyi esas alıyor? Diyanet İşleri Başkanının belki pazara çıkmaya vakti olmuyor ama 81 il müftüsüne 'sizin bölgenizde şu anda bir ailenin bir öğünde yiyeceği gıdanın gideri ne?' diye yazsa hepsinden gelecek bilgiler kriter olarak alınabilir. Bu 180 lirayla, insanların iki öğün doyabileceği gıda ürünü nereden alınıyor? TÜİK'in hesaplamaları üzerinden gitseniz dahi bu rakam düşük kalıyor. Diyanet'in fitresi, TÜİK'in belirlediği yöntemlerin bile altında bir açıklamaya dönüştü."

Açıklanan fitre bedelinin daha gerçekçi olması gerektiğini dile getiren Gürer, bedelin yeniden belirlenmesine ihtiyaç olduğunu söyledi. Gürer, fitre bedelinin, iki öğünlük yemeğin masraflarını karşılayacak tutara yükseltilmesini talep etti.