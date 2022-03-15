CHP'li Gürer: Üretici bu şartlarda gübre alamaz

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tarım Kredi Kooperatiflerinin gübreyi yüzde 30 indirimli satacağını açıklamasının ardından düşen gübre fiyatlarının yeniden yükselişe geçtiğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın soru önergesine verdiği yanıtta yıllık gübre fiyatı artışının yüzde 342 olarak açıklandığını aktaran Gürer, “TÜİK bir yıllık artışı yüzde 152, Bakanlık yüzde 342 olarak açıkladı. Aslına bakılırsa gübre fiyatlarındaki artış yüzde 500’leri buluyor. Cinsine göre fiyatı 6-7 kat artan gübreler var. Örneğin 2020 yılının sonunda bin 100 lira olan amonyum sülfat 7 bin 800 liraya kadar çıktı. Üre gübre, bir yıl önce tonu bin 860 lira iken 13 bin 500 TL çıktı” dedi.

Gürer, açıklamasında şunları kaydetti:

“Tarlaların ekildiği dönemde alt gübre alıp toprağına gübre atamayan üretici, şimdi fiyatların daha da artması nedeniyle üst gübre de alamayacak durumda. Üretici bu şartlarda gübre alamaz. O nedenle de verim kaybı ve rekolte kaybı kaçınılmaz olur. Çiftçiye ‘Ekin, sürümden kazanın’ demek için önce girdi maliyetlerinin düşürülmesi şarttır. Tarım ilaçları bir yılda yüzde 250 artmış, gübre fiyatları uçmuş; mazot, elektrik faturaları fırlamış, çiftçi destekleri yetersiz. Çiftçi nasıl ekim yapsın? Çiftçi kredi faiz borçları silinmeli, mazot fiyatı en az yüzde 50 indirilmeli, tarımsal sulamada elektrik fiyatları düşürülmeli, çiftçinin maliyeti düşmeli ki tüketiciye uygun fiyatlar ile ürün ulaşsın.”

“Gübre fiyatı akaryakıtla yarışıyor”

Gübrenin akaryakıt fiyatlarıyla yarış eder hale geldiğini belirten Gürer, gübrede KDV olmasa da fiyatların sürekli artıyor olmasının çiftçinin gübre almasını zorlaştırdığını kaydetti. Gürer, üreticiye bedelsiz gübre dağıtılması gerektiğini ifade ederek, “Bu uygulama hayata geçirilemeyecekse bile bugün bedelsiz dağıtılacak gübrenin hasat döneminde tahsil edilmesine olanak sağlayacak bir düzenleme yapılmalı.” dedi.

“Taban fiyat bugünden açıklanmalı”

Çiftçiye gübre ulaştırabilmenin bir başka yolunun da hububatta taban fiyatının bugünden açıklanması olduğuna değinen Gürer, “Şayet makul bir hububat taban fiyatı belirlenebilirse üretici en azından bugünden gübresini alıp üst gübre olarak toprağa atabilir ve verimin artması sağlanabilir. Zira şekerpancarında henüz ekim bile yapılmadan bu yılın eylül ayında başlayacak olan hasat dönemi için şimdiden taban fiyat belirlenmişti. Hububat için de taban fiyat, çiftçiyi memnun edecek bir fiyat olarak açıklanmalıdır.” önerisinde bulundu. (ANKA)