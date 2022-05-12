CHP'li Hamzaçebi: Süreci değerlendiriyoruz

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onaması ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan partili milletvekillerine İstanbul İl Başkanlığında toplanma çağırısında bulunmasının ardından bazı milletvekilleri ve partililer il binasına geldi.

Burada açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, 6 yıl sonra başlatılan soruşturma, görülen mahkeme ve bugün Yargıtay'dan çıkan sonucun, kararın hukuksuz olduğunu gösterdiğini savundu.

Hamzaçebi, şunları kaydetti:

"O sosyal medya paylaşımlarını ben de okudum. Hiçbirinde siyasi eleştiri boyutunun ötesinde bir ifade görmedim. Ne bir hakaret ne bir terör örgütü propagandası. Böyle bir şey olsa, bir partinin, CHP'nin İstanbul İl Başkanı olan kişi zamanında terör örgütü propagandası yapmış olsaydı, herhalde 6 yıl beklemezdi savcılar, mahkeme. Yargıtay bugün bu kararı verdiğine göre, sosyal medya paylaşımları üzerinden 10 yıl geçtikten sonra bir karar veriliyor. Bu her şeyin sonu değildir tabii ki. Süreci değerlendiriyoruz. Partimizin Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkanımız süreci değerlendiriyor."

Canan Kaftancıoğlu'nun Anayasa Mahkemesine yaptığı bir hak ihlali başvurusu olduğunu hatırlatan Hamzaçebi, "Bireysel başvurusu vardır. Ben Anayasa Mahkemesinin hukuk konusunda zaman zaman farklı kararlar verse de örneğin milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasında, tutuklamada hukuka uygun karar verdiğini görüyorum. Burada inanmak isterim, Anayasa Mahkemesi Canan Kaftancıoğlu'nun bu başvurusunu hukuk çerçevesinde değerlendirecektir. Öyle ummak, ümit etmek istiyorum." diye konuştu.