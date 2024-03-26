CHP'li iki belediye başkanı 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı
CHP binasında çekildiği iddia edilen görüntülere ilişkin soruşturmada Şişli ve Maltepe belediye başkanları ifadeye çağırıldı.
Haber Merkezi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırıldığı öğrenildi.