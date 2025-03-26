CHP'li iki vekil de İBB soruşturmasına dahil edildi

İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer'i de İBB soruşturmasına dahil etti.

CHP'li iki milletvekilinin dosyaları Ankara'ya gönderildi

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, CHP İstanbul Milletvekilleri Özgür Karabat ile Turan Taşkın Özer haklarında, bilgi, belge ve tanık beyanları sonucunda soruşturma yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Ancak ilgili şahısların milletvekili olmaları nedeniyle haklarındaki soruşturma evrakları ayrıldı. Soruşturma yapma yetkisinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında olduğu gerekçesiyle ayrılan dava dosyaları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Kovuşturma kabul edilirse milletvekillerinin dosyası TBMM'ye gönderilecek.