CHP'li il başkanları İstanbul'da toplandı

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden tedbiren uzaklaştırılan Özgür Çelik, 80 ilden gelen il başkanlarının katılımıyla partinin İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, geçen yıl gerçekleştirilen tüzük kurultayında 4-9 Eylül tarihlerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş haftası olarak ilan ettiklerini anımsattı.

"Baba ocağına sahip çıkmak için geldiler"

Partinin kuruluş haftası kapsamında il başkanlarının kendi bölgelerinde basın açıklaması yapmalarına karar verildiğini ancak İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanmasının ardından bundan vazgeçildiğini belirten Çelik, "Bu karar sonrasında il başkanlarımız İstanbul'a geldiler. Hem bize destek sunmak hem dayanışma duygularını paylaşmak hem baba ocağına sahip çıkmak için buraya geldiler." dedi.

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu da İstanbul'a gelen CHP'li il başkanları adına yaptığı açıklamada, kongreyle ilgili alınan mahkeme kararına değindi.

Tanburoğlu, "İki yıl önce gerçekleştirdiğimiz İstanbul il kongremize ilişkin verilen siyasi yargı kararı bu çaresiz çabaların son halkası olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi 81 il örgütü olarak bir kez daha tekrarlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'tir. İl Başkanımız Özgür Çelik, İstanbul'daki delegelerimizin iradesiyle seçilmiştir. Mahkemenin aldığı karar bizler için yok hükmündedir. Bu kararı tanımıyoruz. Mücadelemizden bir adım dahi geri atmıyoruz." şeklinde konuştu.