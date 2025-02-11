CHP'li isimden memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ara zam talebi

Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2024 yılı Aralık enflasyon oranını yüzde 1,03, 2025 yılı Ocak enflasyon oranını ise 5,03 olarak açıkladığını anımsattı.

Bu verileri eleştiren Öztürk, "Hem emekliye hem işçiye hem de memura aralık ayına yansıtmanız gereken enflasyon farkını, ocak ayına ötelediğiniz çok net bir şekilde anlaşılıyor. Bu yüzde 2 ya da 3'lük oran aslında emekliye, emekçiye, memura ve işçiye verilmeyen, hatta onların cebinden alınan paradır." ifadesini kullandı.

Memurların, emeklilerin ve asgari ücretlilerin, açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Öztürk, "nisan ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ara zam yapılmasına yönelik bir formül bulunmasını" istedi.

Öztürk, Bursa'da, yabancı uyruklu ehliyetsiz sürücünün yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisine çarpması sonucu, öğrencinin yaralandığını aktararak, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için tedbir alınmasını talep etti.