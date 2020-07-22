CHP'li Karabıyık: İstanbul Sözleşmesi'nden geri adım atılması düşünülemez

22 Temmuz 2020

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "İstanbul Sözleşmesi'ni feshetmek, kadınlara karşı şiddete ve kadın cinayetlerine göz yummak demektir." ifadesini kullandı.

Karabıyık, yazılı açıklamasında, İstanbul Sözleşmesi'nin, Mayıs 2011'de İstanbul'da imzalandığını, 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Sözleşmenin 34 ülkede uygulandığını, diğer ülkelerde sözleşmenin daha iyi nasıl uygulanacağının tartışıldığını ifade eden Karabıyık, iktidarın, sözleşmeden çıkma telaşında olduğunu ileri sürdü.

Karabıyık, İstanbul Sözleşmesi'nin kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, kadınların her türlü şiddetten korunması, kadınlara yönelik şiddetin faillerinin kovuşturulması, yargılanması ve cezalandırılması ile ilişkili hükümler içerdiğini belirtti.

"İktidar İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmayı gündeme getiriyor"

Karabıyık, şöyle devam etti:

"Yani çok basit ve yalın şekliyle İstanbul Sözleşmesi psikolojik şiddet, ısrarlı takip, fiziksel şiddet, tecavüz, zorla evlendirme, kürtaja zorlama, zorla kısırlaştırma, tecavüz ve taciz dahil cinsel şiddet olmak üzere kadına yönelik şiddetin tüm türlerini içeriyor. AKP ise iktidarı döneminde, 7500'den fazla kadın öldürülmüş, 100 binden fazla kadın cinsel saldırıya uğramışken, iktidar İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmayı gündeme getiriyor."

İstanbul Sözleşmesi'nin haksız iddialarla eleştirildiğini aktaran Karabıyık, "Her gün kadına yönelik şiddet haberi aldığımız, faillerin cezasızlık güvencesiyle şiddeti artırdığı ülkemizde kadınları ve kadın haklarını koruyan İstanbul Sözleşmesi'ne dokunulamaz." ifadesine yer verdi.

Karabıyık, "İstanbul Sözleşmesini feshetmek, kadınlara karşı şiddete ve kadın cinayetlerine göz yummak demektir. Tek amacı kadını korumak ve kadına yönelik şiddete son vermek amacı taşıyan İstanbul Sözleşmesi'nden geri adım atılması düşünülemez çünkü İstanbul Sözleşmesi yaşatır." değerlendirmesini yaptı.

"İstanbul Sözleşmesi Yaşatır"

Kaynak: AA