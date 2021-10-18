CHP'li Kaya: Erdoğan da iktidar olmadan önce bürokratları uyarmış

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Grup Sözcüsü Yıldırım Kaya, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun bürokratları kanun dışı iş yapmamaları konusunda uyaran konuşmasını eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2001 yılında yaptığı konuşmayla ilgili değerlendirmede bulundu.

Kaya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yasa dışı iş yapan bürokratları uyarmasını tehdit olarak gören Erdoğan da iktidar olmadan önce, 2001 yılında bürokratları uyarmış. Ancak iktidar olduktan sonra uyarılarını kendisi de unuttu. Bu tam olarak 'Ele verir talkını kendi yutar salkımı' anlayışıdır.”

Kaya açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2001 yılında yapmış olduğu TBMM Grup konuşmasını da paylaştı:

2001'de bürokratları uyaran Erdoğan!

“Devletin imkanları belli bir siyasi parti veyahut da siyasi maksatlı operasyonlar için kullanılıyor. Devletin bürokratlarına suç işlettiriliyor. Bu işleri yapanlar, yaptıkları hukuksuz ve ahlaksız her türlü faaliyetin altında ezilecekler.” pic.twitter.com/qvlFUbSqaz — Yıldırım Kaya (@yildirimkaya40) October 17, 2021

“Devletin imkanları belli bir siyasi parti veyahut da siyasi maksatlı operasyonlar için kullanılıyor. Devletin bürokratlarına suç işlettiriliyor. Bu işleri yapanlar, yaptıkları hukuksuz ve ahlaksız her türlü faaliyetin altında ezilecekler."

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda bürokratlara seslenerek, "18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. ‘Emir almıştım’ diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, pazartesi itibariyle durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi eteğinizi çekin. Size bunları yaptıranlara farklı bir muamele olacak elbet. Çünkü Sadi’nin dediği gibi, ‘Zalimleri bağışlamak, yoksullara cefadır.’ Söylediklerimi özetlemem gerekirse, Türkiye devleti yeniden halkın devleti olma yoluna girmiştir. Kurumları, bir şahsın ve ailesinin ahırına dönüştürenler, elbette ki hesap verecektir.

TÜGVA benzeri vakıfların üzerine çöktükleri devletin malları, hazineye iade edilecektir. Sizler hala kendinizi bu pislikten sıyırma şansına sahipsiniz. Bu şansı kullanın. Siz de şahit olun halkım. Konuşmama son vermeden önce, buradan bir selam göndermek istiyorum. Memur Teoman… Seni unuttuk zannetme kardeşim. Aklımızdasın, gönlümüzdesin, hakkını alacaksın." ifadelerini kullanmıştı.