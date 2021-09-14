CHP'li Kılıç'ın oğlu okulun ilk haftasında COVID-19'a yakalandı

CHP'li Sevda Erdan Kılıç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, oğlunun COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kılıç şunları söyledi:

“Hafta boyunca bir veli olarak çocuklar açısından kaygılarımı kamuoyuyla paylaşırken bugün oğlumun koronavirüs testi pozitif çıktı. Ben ve eşim temaslı olduğumuzdan 5 günlük bir sonraki PCR testine kadar karantina sürecine girdik. Covid sürecinin başından itibaren kendi seçim bölgem olan İzmir ve Türkiye’nin dört bir yanında alan çalışmaları yaptım. Bugüne kadar hem kendimi hem ailemi bu virüsten korumuşken okulların açıldığı ilk haftada oğlumun Covid olması, bazı sınıfların karantinaya alınması, ülke genelinde ise 198 dersliğin kapatılması ve öğrenci başı 20 TL ‘temizlik ve hijyen’ ödeneği ayrılan okullarda tedbirlerin yeterince alınmadığını bir kez daha göstermektedir. Hem öğrencilerin sağlığını korumak hem de velilerin endişelerini gidermek için Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı’ndan bu konuda ciddiyet bekliyoruz.”