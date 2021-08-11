CHP'li Kuşoğlu: Sürat Kargo kamu mülkiyetine geçmeden satılamaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) Sürat Kargo'nun satışıyla ilgili "belirlenen muhammen bedelde uluslararası kriterlere uygun olarak hazırlanan raporun esas alındığı" açıklamasının ardından TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Kuşoğlu konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Sürat Kargo’nun değerinin çok düşük tespit edilmesi. TMSF yetkilileri ‘Sürat Kargo şu anda zararlı bir şirkettir’ diyebilirler mi, şirket karlıyken TMSF bünyesindeki bir şirketin satılabilmesi için yaşam belirtisi göstermemesi gerekiyor. Ayrıca bu durum mali oluşum raporuna bağlanacak ve ilgili bakan tarafından da onaylanacaktır. Sürat Kargo’nun satışı öncesi şirketin faaliyetlerini sürdüremez olduğuna dair mali durum raporu yoktur, bakan onayı da yoktur. Şu anda Türkiye’de faaliyette bulunan şirketlerin on binlercesi kur farkları nedeniyle zararlı konumdadır, teknik olarak iflastadır. Ancak Sürat Kargo, kargo piyasası biliyorsunuz bu dönemde çok büyük rant kazandı. Bu durumda da TMSF’nin Sürat Kargo’yu satmaması gerekiyor.”

"Ticari kurallara uygun değil"

TMSF'nin, kârlı bir kuruluşu satarak, kendi kuruluş kanunun uygulama tebliğine aykırı hareket ettiğini söyleyen Kuşoğlu, şirketin mali yapısının incelenmesi için verilen 13 günlük süre için "hukukidir" açıklamasının yapılmasını da eleştirdi. Kuşoğlu, "Hukuki olabilir, 3 gün de hukukidir ama makul değildir. Ticari kurallara uygun değildir." dedi.

İhaleyi kazanan Port Kargo şirketinin, Temmuz 2020'de kurulduğunu, Bilgi Odası'na girerek şirketin Sürat Kargo'nun mali yapısını incelemediğine işaret eden Bülent Kuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Odaya girmediyse bunun anlamı nedir? Sizlerin aracılığıyla bir soru daha sormak istiyorum. TMSF bir kamu kuruluşu ve bünyesindeki şirketlere kayyumluk görevi yapıyor. Terör bağlantılı olduğunu düşündüğümüz kişilerle ilgili bu şirketler alınıyor, devlet tarafından işletiliyor, yargı sonucunda da gerçekten terör bağlantılıysa o kişiler devlet el koyacak, değilse geri verilecektir. Açıklandığına göre 420 şirket geri verilmiştir. Sürat Kargo ile bu yargı süreci tamamlanmış mıdır, kamunun olmuş mudur ki Sürat Kargo satılmaktadır. Kamu mülkiyetine geçmeden satılamaz bir de. Dolayısıyla Sürat Kargo’nun kayyumları da yönetimi de buna itiraz etmemişlerse suçludurlar. Sürat Kargo ile ilgili satış kararı mevzuata aykırıdır. Usulsüzlük ve yolsuzluk içermektedir. En az 1.3 milyar lira zarar olduğunu tekrar ifade ediyorum. TMSF’nin bu satış işlemini iptal etmeli gerekmektedir. Bunun takipçisi olacağım."