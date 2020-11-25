CHP'li Kuşoğlu: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sayıştay bulgularını izah etmeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Sayıştay tarafından tespit edilen 97 bulgunun izahını yapması gerektiğini söyledi.

Kuşoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonunun CHP'li üyeleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçesini ele aldıklarını anımsattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğünün 2019 yılı harcamalarının 80 milyar liranın üzerinde olduğunu ifade eden Kuşoğlu, söz konusu Bakanlık ve kurumlara ilişkin Sayıştay raporlarında önemli bulguların yer aldığını söyledi.

Raporlarda Karayolları Genel Müdürlüğü faaliyetleri hakkında 55, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı faaliyetleri hakkında 42 olmak üzere 97 bulgunun yer aldığını belirten Kuşoğlu, bulguların birçoğunda usulsüz ödemelerin tespitinin yapıldığını ileri sürdü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan söz konusu bulguların izah edilmesi yönünde talepte bulunduklarını ancak aradan geçen bir haftaya rağmen bir cevap alamadıklarını dile getiren Kuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sayıştay söz konusu 97 bulgu üzerinde milyonlarca lira usulsüzlük yapıldığını tespit etmiş. Bunlar inanılmaz usulsüzlükler, yolsuzluklardır. Devlet bu şekilde istismar edilmektedir. Bakan, bulgulara karşı bilgi vermeyerek millet iradesini küçümsemiştir. Sayın Bakan, burası babanızın çiftliği midir? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sayıştay tarafından tespit edilen 97 bulgunun izahını yapmalıdır."