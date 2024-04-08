CHP'li Lütfü Savaş'tan YSK önünde Hatay açıklaması: Seçim oldu bittiye getirilmeye çalışılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) dün YSK'ya Hatay seçimlerinin iptaline ilişkin dilekçe verirken, bugün CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Lütfü Savaş ve CHP MYK üyeleri bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) önüne geldi.



Hatay'da yaşananlara dair açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Lütfü Savaş, itiraz süreci devam ederken AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk'e mazbata verilmesini eleştirdi. Savaş, “Bu tutum seçimin 'oldu bitti'ye getirilmeye çalışıldığını gösteren bir hukuksuzluktur” dedi.

CHP'li Savaş'ın açıklamaları şöyle:

* Sayın Valimiz geldiğinden itibaren siyaset yaptı, Lütfü Savaşı kötülemek için mesai harcadı. Valilerin görevi bu kadar yıkılmış şehirlerde muhalefet belediye başkanıyla uğraşmak mı şehri için faaliyet göstermek mi? Vali seçimi onlara kazandırmak için maddi manevi uğraştı. Mahalle mahalle gezip iktidar için oy istedi. Vali öncelikle devlet işleriyle uğraşmalı. Siyasetten uzak insanların dertleriyle uğraşmalı.

* Hayatını kaybetmiş insanların seçim listesinde yer alması sizce de manidar değil mi? Kanunen 20 tane sandık başı olması mümkün olmayan insan sandık başkanı olmuş. Bunların olması seçimin iptaline yönelik bir harekettir.

* Hatay hakkının yarınlarını feda etmeye niyete yoktur. Hatay halkı iradesini masa başı dayatmalara kurban etmeyecek kadar hassasiyet sahibidir.

* Hatay bugün artık hepimizin şahsi meselesidir. 31 Mart’ın mesajı, hukuka sahip çıkılmasıdır. Lütfen hukuka, demokrasi ve adalete sahip çıkın.