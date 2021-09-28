CHP'li Özel: 81 ilde 'Cumhuriyet yurtları' yapılacak

Görükle Mahallesi'nde bir kafede üniversite öğrencileri ve partililerle bir araya gelen Özel, genç kuşağın ötekinin hakkını savunmada, kutuplaşmamada, kendi gibi düşünmeyeni dinlemede, çevreye duyarlılıkta ve hayvan hakları konusunda çok duyarlı ve iyi olduğunu söyledi.

Gençlerin sorunlar yaşadığını aktaran Özel, şöyle konuştu:

"Bizim size karşı yükümlülüklerimiz var, bir de beklentilerimiz var. Herkes diyor ki 'Bu gençler oyları bize verirse çok iyi' Yani bizim halledemediğimiz işi size hallettirmeye çalışıyoruz önümüzdeki seçimlerde. Bu tespiti yaparak ilerlemekte fayda var.

Birisinin bir hedefi var. Cumhuriyetin 100'üncü yılını hedef 2023 yapmış. Atatürk’le husumeti var, cumhuriyetin kurucu kadrolarıyla problemi var ve düşünen bir nesil yerine dindar ve kindar bir nesil yetiştirmek gibi bir çabası var. İşte bu meseleye 'Nasıl oldu da siz barınamıyoruz diyorsunuz, o yalan söylüyorsunuz'a falan nasıl geldik?

Türkiye’de AK Parti iktidara geldiğinde 100 öğrencinin 9,8’ine yurt verebiliyormuşuz. Düşünün 19 yıldır iktidarda, her şeyi ne kadar arttırmakla övünüyorlar, şu anda 100 öğrencinin 8,1’ine yurt verebiliyoruz. Bu rakam Bursa için daha trajik. 2002’de Bursa’ya gelen her 100 öğrencinin 12,5'ine yurt verebiliyormuşuz ama bu rakam şu anda yüzde 8,7’ye gerilemiş. Böyle olunca rakamlar iktidarın bu alanda bir şey yapmadığı, geriye götürdüğü ortada."

Özel, iktidarın üniversite açmakla övündüğünü ve övünülecek bir şey olduğunu ama aynı oranda yurt yapmadığını belirterek, "Sebebi ideolojik. Normal yurtlarda normal insanlar yetişiyor ama cemaatlerin yurtlarında istedikleri gibi insanlar yetişiyor veya yetişmesini ümit ediyorlar. Dindar olacak, kindar olacak. Bizim kimsenin diniyle bir derdimiz yok hatta partimiz Diyanet İşlerini kurmuş. Çünkü birtakım hurafeler, yalancılar, istismarcılar yerine bu işin devletin denetiminde, gözetiminde, desteğinde iyi anlatılması lazım dendi. İşte Diyanet İşleri kurulmuş, İmam Hatipler kurulmuş." dedi.

Özel, yurt yapma işinin devletin ve TOKİ’nin görevi olduğuna değinerek, "İktidara geldiğimizden 1 yıl içinde bütün Türkiye’de 81 ilde 'Cumhuriyet yurtları' yapılacak. CHP’nin projesidir. Bu bizim sizin şahsınızda, televizyonların kaydı altında iktidarımızın 365’inci günü için gençlerimize verdiğimiz sözdür. Namus sözümüzdür." ifadesini kullandı.

Orhangazi ilçesinde CHP Arapzade Mahallesi Temsilciliği'nin açılışına da katılan Özel'e CHP Bursa milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ve Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ile partililer eşlik etti.