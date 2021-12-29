CHP'li Özel: Savcıya gitmek için bir an bile beklemeyin

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde, bilim ve özgür düşünce konusundaki sözlerine işaret ederek, AK Parti iktidarında, aydınların ve gazetecilerin haksız yere cezaevlerine atıldığını, düşünce özgürlüğünün, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu gerekçe gösterilerek, yok edildiğini savundu.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eğitim politikalarındaki başarısızlığın sorumlusu olduğunu iddia ederek, "20 yılın sonunda bu karne kırıksa, bu notları Kemal Bey'e mi, Bay Kemal'e mi veriyorlar? 20 yıldır bu ülkenin Milli Eğitim bakanlarını Bay Kemal mi atadı? İktidarı İsmet Paşa'dan mı devraldın da her şeyi CHP'ye yüklüyorsun?" sorularını yöneltti.

'Dedikodu ile bu ülkeyi meşgul etmeyin'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İBB'ye yönelik büyük bir iftira kampanyası yürüttüğünü ileri süren Özel, "Soylu, maşallah yeni deyimle 360 derece kampanya yapıyor bütün terör örgütleri için. Her yerde o. Canlı yayında, bildiriyle söylüyor, Twitter'dan paylaşıyor. Soylu'nun Türkiye'deki terör örgütleriyle ilgili kullanmadığı tek imkan billboard. Yakında onu da bekleriz. Ondan sonra herhalde Kandil'den yaldızlı bir teşekkür mektubu gelecek." sözlerini sarf etti.

Mahkeme kararı kesinleşmedikçe kimsenin suçlu ilan edilemeyeceğini vurgulayan Özel, "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Süleyman Soylu kadar yalanda mahir değil. Göksu, 'Belediye koridorlarında konuşuluyor' demiş. Birisi hala savcıya vermediği kanıttan, öbürü dedikodudan bahsediyor. Dedikodu ise ülkeyi boşuna meşgul etmeyin, tespit ise savcıya gitmek için bir an bile tereddüt etmeyin." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaş artık uyandı

CHP Grup Başkanvekili Özel, döviz kurundaki gerilemenin, 21 Aralık tarihli Cumhurbaşkanı Kararı nedeniyle akaryakıt fiyatlarında düşüş sağlamayacağını iddia etti. Özel, bu durumun, birçok ürün grubunda indirime yol açmayacağını, yüksek fiyatların vatandaşın sırtında bırakıldığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, çok tehlikeli işler yaptığını savunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nebati yaşanacakları biliyor ve '6 ay keşke hiç uyanmasanız' diyor. Ama vatandaş artık uyandı ve kolay kolay da siz istiyorsunuz diye uyumaya niyeti yok. 6 ay sonra neyi görecek? Daha çok işsizlik, zamlar, erimiş gitmiş asgari ücret görecek. Nebati, Titanic'in kaptanı Edward'a benziyor. En üst sınıftakilerin filikaya binmesi için, Türk modeline göre, en alt sınıftakilerin borçlara kefil olma zorunlulukları var. Nebati, kaptanlık belgesini yollayacaktı henüz gelmedi, 7 metrelik gemi kullanabiliyormuş. Titanic dalgınlığıyla gözünü bir gece başka birine gösteriyor, öbür gece başka birine ışıltı gösteriyor, ehliyetsiz liyakatsizliğiyle buz dağına doğru hızla sürükleniyor. Sonu Titanic gibi olunca Nebati de Edward gibi, 'Elveda, gemiden çıkıyorum, bundan sonra herkes kendi başına' diyecek. Edward gider ama gemi sahipsiz kalmaz."