CHP'li Özel'den ittifak açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Özel konuşmasında şunlara değindi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi, torba yasayı getirdi. Pek çok beklentiyi karşılayan maddeleri destekliyoruz bunlar şeker, ama şekerin ortasına zehri koymuşlar. OHAL. OHAL ile ilgili pek çok düzenlemeyi üç yıl uzattılar. ‘En çok iki yılını siz kullanırsınız, bir yılını biz kullanırız. Bizim böyle bir uygulamaya ihtiyacımız yok.’ Şimdi düşündüler taşındılar, bir yıla indirdiler. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir gün bile OHAL yetkileri olmayınca kendisini acz içinde hisseden yönetimle karşı karşıyayız. İlk seçimlerden sonra tamamen demokratik, özgüveni yüksek bir hükümete kavuşana kadar tırnaklarını koltuklara geçirmiş beceriksiz ittifaka, vatandaşımız ilk seçimlere kadar tahammül edecek.

"Nerede bir rant, bunlar orada"

Kötü yönetim her yerde var. Doğa herkese bir mesaj verdi. Bu mesaj, Belçika’ya, Almanya’ya da veriliyor ama maalesef en çok Türkiye’ye veriliyor. Tüm itirazlara rağmen ninelerin ellerinde değnekleriyle dozerlerin karşısına geçmesine rağmen yapılan Yeşil Yol’u, derecikleri kurutan HES’leri, açılan arazileri, taş ocaklarını, maden ocaklarını, ninelerin niye torununa sarılır gibi ağaca sarıldıklarını artık anlamak lazım. Taş ocağı yapılsın diye dereleri taşla doldururken şaşırmayanlar, Rize’deki heyelan görüntüsüne şaşırmayacaklar. İzledikleri görüntülerden birazcık utanacaklar. Aynı mantığın sonucu bunlar. Doldurulan dereler, yollar, her şeyi ve her şeyi bir avuç iş adamının önünü açmak olarak görenlere de artık susmamak lazım. Son çığlık Muğla İkizköy’den geliyor. Bir ablamız kendi şivesiyle sabahın köründe yana yakıla herkesi desteğe çağırıyor. Muğla milletvekillerimizin biri orada, biri yolda. LİMAK, ağaçları kesmeye çalışılıyor, Rize’de de Cengiz vardı. Onlar her yerde. Muğla’da, Rize’de, Soma’da. Nerede bir ağaç nerede bir güzellik nerede bir rant, bunlar orada. Artık anlamak, görmek lazım ve bunlara ‘dur’ demek gerekiyor.

"Tarihi hata"

Boğaziçi üniversitesinde aynı anlayışın devamı olarak göreve gelen Rektör Vekili, Can Candan Hoca’nın ilişiğini kesti. Can Candan, Türkiye açısından özellikle belgeselcilik konusunda çok önemli bir akademisyen. Bir hafta sonu üniversiteye girişi yasaklamışlar, bunun videolarını çeken Can Candan’ın ilişiğini kesti. Tahribat devam ediyor. Yeni ilişik kesmeler, aslında bir yumuşamanın değil bir sertleşmeye gideceğini işaret ediyor. Tek sesliliği egemen kılmaya çalışan bir anlayış, ‘Melih Bulu ile yapamadık, Rektör Vekili atarız’ diye düşünüyorlarsa tarihi bir hata yaparlar. Herkes aklını başına alsın. Biz Boğaziçi ile birlikte olacağız.

"Hiçbir yalakalık ödülsüz kalmıyor"

Bir baktık. Oğuz Göksu. Bilim insanı, doktora tezi var. Lider tipolojileri bakımından Recep Tayyip Erdoğan incelemesi.’ Hiçbir yalakalık ödülsüz kalmıyor, tebrik etmek lazım. 850 sayfa çalışmış, özetini de çıkarmış. Bunu yazan kişiyi paldur küldür TRT yönetimine getirdiler. Saray rejiminde böyle. Sen üst düzey yönetime gelemezsin, çünkü sen bunları yapamazsın. Bunlar tası tarağı toplayıp giderken, Türkiye’nin gençleri şeffaf bir şekilde gerektiği göreve gelecek.

Ömer Çelik ve Bülent Turan'a tepki

Ömer Çelik dün çıkmış, ağzına geleni söylemiş. Allah’tan korkmaz. Yalancılıkta artık dünya markası olmuş birisi. Dönüyor dolaşıyor, efendim Cumhur İttifakı temelleri o gece meydanlarda atılmış, CHP’ye de ‘siz kaçtınız’ diyor. Oysaki CHP, kapalı Meclis’i açtıran, koşup gelen, gereğini söyleyen CHP ortadayken, bu kardeşiniz sığınakta yazmışken, ertesi gün göz göre göre yalan söylüyorlar. Bu kadar üstüne giderseniz, dönüp bakalım Devlet Bey’in meydanlarda onları birleştiren açıklaması: ‘Milletimizin sağ duyulu olması önem arz etmektedir, halkın sokağa daveti, Türk askeriyle muhtemel bir çatışma içine girmesi vahim bir tehlike olarak önümüzde durmaktadır. Hiçbir dava arkadaşım, karanlık sürecin taraf ve faili olmayacaktır.’… Buyurun beyler, Ömer Bey, A Haber. Özgür Özel burada direniyor, meydan okuyor, bomba yiyor, siz yoksunuz, siz kaçtınız. ‘Biz sokakta Cumhur İttifakı’nın temelini attık.’ Tankın önünde ezilenleri anıyoruz, vahim tehlike diyor Türk askerinin karşısına çıkmak.’ Eğriye eğri doğruya doğru beyler. Ya bunu CHP söylemiş olsaydı. Bunları söyleyenlerle ki üç dört milletvekilleriyle burada AK Parti ve CHP’den sonra üçüncü parti olarak MHP vardı hakkını teslim edelim ama ‘CHP yoktu’ demeyin utanırsınız. Genel Sekreter Yardımcısı ‘Genel Başkan’ımızın karşı çıkışı, Ankara’dan yükselen tek ses’ diyor. İnsaf edin A Haber… 15 Temmuz değersizleşmesin pozisyon, bugün doğru yerdedir. Konuşturmayın artık. Ilgaz Tünellerini, İçişleri Bakanı’nın inemeyen uçaklarını konuşmayalım. Biraz edepli olun. Sustukça veya meydanı boş bulmuş sallıyor da sallıyor.

Bülent Turan ayrı bir vaka. Gerçekten mevkidaşım Bülent harikalar diyarında. ‘Birden çok maaş alan yok’ diyor. Fahrettin Altun ile mahkemeliğiz, birden çok maaş aldığını söylemişiz, mahkemede ne yapsın sormuş… Evlerine giren en az 4-5… Sayfa sayfa ballı maaşlar yayınlanıyor, bir tane tekzip çıkmıyor. Bülent Bey bu bizim yol haritamız değil, sizin eylem planınız. İlan edip yapmadıkları eylem planında ‘çoklu maaşları azaltacağız’ diyor. Kendi inandıklarını anlatıyorlar, muhalefet de susacak sanıyorlar.

"Herkesin hakkını yiyen bir kurum"

‘Tayyip Erdoğan’ı Üzmeyen İstatistik Kurumu’ TÜİK. Bir infial oluştu. Manisa’dan arıyorlar: ‘TÜİK gübreyi nereden alıyorsa biz de oradan alacağız.’ Gübreler TÜİK’in dediği gibi yüzde 40 demiş, hepimiz oradan alalım ya. Enflasyona düşük gösteriyor, zam ona göre veriliyor. Herkesin hakkını yiyen bir kurum. Siz mi doğru söylüyorsunuz, biz mi? Bu gübreyi kullanan herkes ortada. Süt fiyatı yüzde 20 artmış."

İttifak gündemi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın 2019 yerel seçimlerini anımsatarak, "Kimse bizden aynı tavrı beklemesin." açıklamasını yapması ile ilgili soru üzerine Özgür Özel, “İttifak dediğiniz şey geçen seçime dair bir şey. Biz defalarca söyledik, bu sistem istikrarsızlık getirir diye. Şimdi seçim geçiyor, 40’ı çıkmadan gelecek seçimlerin ittifakı konuşuluyor. Bir seyre oturması olanaklı değil. Millet İttifakı genişler mi daralır mı bunların hepsi partilerin yetkili organlarından sonra yapılacak işler. Ama bu ülkeyi kimin ya da kimlerin yöneteceğine sandıkta millet karar verecek. Erdoğan aday olur mu olmaz mı bilmiyorum ama karşısına birkaç adayda da birleşilecek tek adayda mı konuşulacak. Biz Türkiye’yi yeniden demokrasiye döndüreceğiz. Bu inşadan sonra güçlü ve denetlenebilir bir parlamento.” diye yanıtladı.