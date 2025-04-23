CHP'li Özgür Çelik'ten Gezi Parkı'nda deprem açıklaması

İstanbul’da Silivri ve Büyükçekmece açıklarında meydana gelen 6,2, 5,9 ve 4,9'luk üç büyük deprem ve devam eden artçılar vatandaşları sokaklara döktü.

Uzmanlar, bölgede artçı sarsıntılarla enerji boşalmalarının sürdüğünü belirtirken evlerine girmeye cesaret edemeyen İstanbullular kendilerini park ve bahçelere attı.

CHP İl Başkanı Gezi Parkı’ndan seslendi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de depremin ardından Gezi Parkı’na gelen vatandaşlarla bir araya geldi. Çelik, “Burası Gezi Parkı. Betona boğulmasını halkımızın engellediği parkımız. Bugün meydana gelen depremin ardından İstanbullular buraya akın etti, biz de yanlarındaydık” dedi.

Açıklamasında hapisteki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek çağrısında bulunan Çelik, “İstanbul’un muhafızlarını serbest bırakın. Mesele memleket, mesele milletimizin bekası meselesidir” dedi.

İmamoğlu'ndan deprem açıklaması

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise depreme ilişkin gelişmeleri avukatlarından öğrendiğini belirterek sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

En büyük üzüntüsünün, afet odaklı planlamaya kendini adamış bir yönetici olarak bu zorlu günde vatandaşlarla olamamak olduğunu belirten İmamoğlu, depremle mücadelenin siyasi çıkarların çok ötesinde, tüm kurumları kapsayan bir “beka mücadelesi” olduğunun altını çizdi.

Depreme karşı merkezi hükümetle birlikte çalışmak adına çeşitli öneriler sunduklarını ifade eden İmamoğlu, Kanal İstanbul gibi projelerden de uzak durulması gerektiğini vurguladı.