CHP'li Özgür Karabat: 'Konkordato dalgası büyüyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Türkiye’nin ekonomik durumuna ve 2025 bütçe hedeflerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalar yapan Karabat, konkordato dalgasının büyüdüğüne dikkat çekti.

Bütçe açığına dikkat çekti

CHP'li Karabat, 2025 yılının ilk dört ayında merkezi yönetim bütçesinin 885,5 milyar TL açık verdiğini, bu rakamla yıl sonu hedefi olan 1,9 trilyon TL’nin yüzde 45’ine ulaşıldığını vurguladı.

Aynı dönemde 725 milyar TL faiz harcaması yapıldığını, bu miktarın yıl sonu hedefi olan 1,95 trilyon TL’nin yüzde 37’sine denk geldiğini ifade eden Karabat, bütçe açığının büyük kısmının KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerle vatandaşın omzuna yüklendiğini belirtti.

Kurumlar vergisi tahsilatı

Kurumlar vergisi tahsilatında da ciddi bir gerileme olduğunu belirten Karabat, 2025 için 1,6 trilyon TL olarak belirlenen hedefin sadece yüzde 3,3’ünün (53,4 milyar TL) ilk dört ayda toplandığını, bu oranın geçen yıl aynı dönemde yüzde 5,4 olduğunu hatırlattı.

2024’te kurumlar vergisi hedefinin yüzde 69,8’inin gerçekleştiğini, bu yıl da benzer bir tablonun ortaya çıkması durumunda eksik kalan verginin vatandaşlardan alınacağını ve Hazine’nin ek borçlanmaya gideceğini ifade etti.

"1727 firma konkordato talep etti"

Ekonomik krizin işletmeleri vurduğunu vurgulayan Karabat, 2025’in ilk dört ayında 1.727 firmanın konkordato talep ettiğini, bu sayının 2024’ün tamamındaki 3.497 firmanın yüzde 49,4’üne ulaştığını belirtti. Binlerce şirketin konkordato için harekete geçtiğini ve işletmelerin hızla kepenk kapattığını dile getirdi.

Vergi toplama sistemini eleştirdi

Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in vergi toplama yöntemlerini eleştirerek, “Şimşek, dijitalleşerek vergi toplamaktan ve sanayicilerin kapısına vergi memuru dikmekten bahsediyor, ancak vergi kaçakçılarına ve AKP’nin ultra zengin ettiği kesimlere dokunmuyor” dedi.

Türkiye’nin yüksek faiz-enflasyon ve belirsizlik-güvensizlik sarmalına sürüklendiğini belirten Karabat, “Yaşanan ekonomik kriz siyasidir ve bundan kurtulmak için bir an önce erken seçime gidilmelidir” diyerek sözlerini noktaladı.