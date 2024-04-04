CHP’li Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan seçim günü gelen telefonu anlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Halk TV'de soruları yanıtlayan Özel, 31 Mart yerel seçim günü eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan oy sayımı devam ederken gelen telefonla ilgili konuştu.

Özel şunları kaydetti:

"Kemal Beyden yanaymış gibi olup da yok '1 Nisan’ı göreceksiniz hezimetten sonra Kemal Beyi getireceğiz’ Kemal Bey böyle bir insan olabilir mi? Öyle şey olmaz. Beni aradı ‘Sayın genel başkan ne diyeyim’ dedi, çok mutluyum dedi, çok önemli bir başarı elde ettiniz dedi, saat 9 falan değildi yani erken aradı, tam netleşmemişti ama o da gördü. Tebrik ediyorum dedi oylara sahip çıkmaya devam edin o tutumunuz önemli dedi. Selvi hanımın da tebrik ettiğini söyledi."