CHP'li Özkoç işsizlik rakamlarını değerlendirdi

10 Eylül 2020

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasındaki karara ilişkin, "Bu gazeteci arkadaşlarımız, toplum vicdanında masumlar. Bu cezaları almaları gerekmiyor." dedi.

Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Davada tutuklu yargılanan gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç'ın tahliye edilmesine yönelik Özkoç, "Bu gazeteci arkadaşlarımız, toplum vicdanında masumlar. Bu cezaları almaları gerekmiyor. Herhangi bir delil yok. Adalet doğru işlemiyor. Gazeteciler zulüm altında, baskı altında. Ülkede, haktan, hukuktan, adaletten bahseden herkes, kendilerini eleştirdikleri için cezaevlerinde tutuluyorlar." ifadelerini kullandı.

Müyesser Yıldız'ın da bu isimlerden biri olduğunu ve toplum vicdanında masum olduğunu savunan Özkoç, Yıldız'ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istedi.

"Her dört gençten birisi işsizken, şimdi üç gençten birine indi"

Pandemi, ekonomi ve eğitim konularında felakete doğru gidildiğini iddia eden Özkoç, salgının doğru yönetilemediğini ileri sürdü. Özkoç, borcu ötelemenin destek anlamına gelmediğini, bunun insanların üzerine daha fazla yük olduğunu savundu.

Açıklanan işsizlik rakamlarına inanmadıklarını belirten Özkoç, "Buna göre 150 bin kişi işsizlikte artış göstermiş. Genç işsizlik ise yüzde 28'i aştı. Her dört gençten birisi işsizken, şimdi üç gençten birine indi. İstihdamda bir yılda 2 milyon kayıp var. İstihdamda 2 milyon kayıp varken, işsizlik rakamı nasıl oluyor da 150 bin artıyor?" diye sordu.

"Özel okullara harcanan para, bakanlığın yatırım bütçesinden fazla"

Milli Eğitim Bakanlığının özel okullara 5,78 milyar lira destek sağladığını kaydeden Özkoç, "Bakanlık'ın 2020 bütçesi ise 5,6 milyar lira. Bakanlık'ın bütçesinden özel okullara harcanan para, Bakanlık'ın yatırım bütçesinden daha fazla. Yoksul öğrencilere ne olacak? Onlara neden destek verilmiyor? Milli Eğitim Bakanlığı, 'Hazine'den yeterli desteği alamadığımız için gerekli tedbirleri almakta gecikiyoruz.' diyor. Para var. Fatih Projesi'ne 8,5 milyar lira para ödendi. Özel okullara 5,78 milyar lira destek sağlandı. 3,4 milyar lira Fatih Projesi'ne harcandı. Geriye 5,1 milyar kaldı. Şimdi soruyorum, bu para nerede?" ifadelerini kullandı.

Özkoç, 3 milyon 37 bin öğrencinin internetinin bulunmadığını, 759 bin öğrencinin televizyonu olmadığını belirterek 7 milyon 300 bin öğrencinin EBA'dan yararlanamadığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve CHP Grup Başkanvekilleri olarak Giresun ile ilgili hazırladıkları kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunacaklarını ifade eden Özkoç, afet yasasındaki bütün eksikliklerin giderilmesini istediklerini anlattı.

İşsizlik haziranda yüzde 13,4 oldu

Kaynak: AA