CHP'li Özkoç'tan 'Help Turkey' soruşturmasıyla ilgili açıklama
CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Help Turkey" etiketiyle yapılan paylaşımlara soruşturma başlatılmasıyla ilgili, “Bu cadı avında vatansever, masum bir vatandaşımızın canı yanarsa, CHP sonuna kadar avukatıdır.” dedi.
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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili “Help Turkey” etiketiyle yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturma kararına, tepki gösterdi.
Özkoç, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
“Help Turkey etiketiyle yapılan tüm paylaşımların verisi, ağ analizleri elimizde mevcut. Bu cadı avında vatansever, masum bir vatandaşımızın canı yanarsa, CHP sonuna kadar avukatıdır.”