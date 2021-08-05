CHP'li Özkoç'tan 'Help Turkey' soruşturmasıyla ilgili açıklama

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili “Help Turkey” etiketiyle yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturma kararına, tepki gösterdi.

Özkoç, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Help Turkey etiketiyle yapılan tüm paylaşımların verisi, ağ analizleri elimizde mevcut. Bu cadı avında vatansever, masum bir vatandaşımızın canı yanarsa, CHP sonuna kadar avukatıdır.”