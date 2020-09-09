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CHP'li Öztrak COVID-19'a yakalandı

CHP Parti Sözcüsü Öztrak, COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

CHP'li Öztrak COVID-19'a yakalandı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yeni tip koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Öztrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptırdığım COVID-19 testinin pozitif çıktığını az önce öğrendim. Sağlık durumum şu an gayet iyi. Fakat birkaç hafta evden çalışacağım. Arayıp soran herkese çok teşekkür ederim. Yakın zamanda benimle maskesiz temasta bulunanların test yaptırmasını rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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