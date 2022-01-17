CHP'li Öztrak: Ülkedeki enflasyonun babası Erdoğan'dır

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Faik Öztrak, bugün partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Gündemimizin en önemli maddesi, yurdumuzun dört bir yanından yükselen işsizlik ve açlık feryatlarıydı. Erdoğan, sebep olduğu ekonomik krizi yalan rüzgârıyla savuşturabileceğini sanıyor. Ama vatandaşta bıçak kemiği deldi, geçti. Zamlar, işsizlik milletimizi eziyor. Milletin hali, mecali kalmadı. ‘Açım’, ‘işsizim’ feryatları artık AK Parti toplantılarından yükseliyor. Yurttaşlarımızın ellerinde bir canları kaldı. Onunla da Erdoğan’a ve şahsım hükümetine ihtarname çekiyorlar.

Erdoğan’ı salgının daha ilk dalgasında uyardık. ‘Amerika’sı, Almanya’sı, İngiltere’si ne yapıyorsa sen de aynını yap, gerekiyorsa bas parayı, millete destek verin’ dedik. Salgında, ABD milli gelirinin yüzde 26’sını, İngiltere milli gelirinin yüzde 19’unu, Almanya milli gelirinin yüzde 15’ini doğrudan gelir desteği olarak vatandaşlarına dağıttı. Ama Erdoğan, bizim sesimize kulak asmadı, vatandaşın feryadını duymadı. Onun yerine millete IBAN numarası atıp para istedi.

Bu ülkenin orta direği esnaftır. Dünyada da bu böyledir. Onun için gelişmiş ülkeler pandeminin başında esnafına, ‘Al sana borç, bununla idare et’ demediler. Koca koca ülkeler, esnafına, ‘Salgında ne kaybettiysen hepsini bütçeden telafi ediyorum’ dediler ve verdiler. Çünkü bu ülkeler, orta direk çökerse tüm toplumun çökeceğini çok iyi biliyorlardı. Bu gerçeği bir tek Erdoğan bilmiyor. Borca batırdığı yetmezmiş gibi şimdi de fahiş zamlarla esnafımıza yüklendikçe yükleniyor. Esnafa işkence yapıyor.

'Bir gecede devlet mallara iki katından fazla zam yapamaz'

Millet, artık bırakın eşiyle dostuyla dışarıda bir yemek yemeyi ve eğlenmeyi, evindeki tencereyi nasıl kaynatacak kara kara onu düşünüyor. Bir ürünün vergisi ederinden, onun toplam ederinden daha fazla olabilir mi? Bir gecede devlet, kendi fiyatını belirlediği mallara iki katından fazla zam yapmaz. Bu olsa olsa haraç olur. Milletten haraç almak da siyasi eşkıyalıktır. Yılbaşı gecesi yapılan zamlar siyasi eşkıyalığın daniskasıdır. Yüzde 25 doğal gaz zammını, yüzde 127’ye varan fahiş elektrik zamlarını Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, ‘faiz sebep, enflasyon sonuç’ dedi. Faizleri baskıyla indirdi. Doları kasten köpürttü. Enflasyonu azdırdı. İpin ucunu elinden kaçırdı.

Ülkedeki enflasyonun babası Erdoğan'dır

Dolar iniyor, çıkıyor, ama faturayı ödeyen hep milletimiz oluyor. Sabahtan akşama kadar akaryakıta, diğer ürünlere zam. Türkiye, Erdoğan yönetiminde yüzde 36 tüketici enflasyonuyla dünyada enflasyonun şampiyonlar ligine girdi. Ülkedeki bu enflasyonun babası Erdoğan’dır. Ülkemizin değerli akademisyenleri oturup hesaplamışlar. Yüzde 36’lık tüketici enflasyonunun sadece 9 puanı yurt dışından. Geriye kalan 27 puanı tamamen saray yapımı, yani içeriden. Recep Tayyip Erdoğan’ın beceriksizliğinden kaynaklanıyor. Enflasyondaki yüzde 27’lik köpüğün sahibi bizzat Erdoğan.

ABD enflasyonunda artış yüzde 7

Erdoğan’ın kendisine dert ettiği ABD’deki enflasyon yüzde 7, Avrupa’daki enflasyon ise yüzde 5. Beyefendinin yönettiği Türkiye’de ise tüketici enflasyonu yüzde 36, üretici enflasyonu yüzde 80. Erdoğan’ın gözyaşı döktüğü ABD’de kişi başına düşen gelir 63 bin 413 dolar. Avrupa’da kişi başına düşen gelir 34 bin 149 dolar. Türkiye’de ise kişi başına gelir 8 bin 597 dolar. Tablo çok açık. Türkiye’deki enflasyon, ABD’dekinin tam 5 katı. Avrupa’dakinin 7 katı. Ama Türkiye’de kişi başına gelir, ABD’nin yedide biri, Avrupa’nın da dörtte biri.

'AK Partili vatandaş kendi vekiline bağırmaya başlamış'

Artık AK Parti’ye üye vatandaşlarımız, ‘açım’, ‘işsizim’ diye parti toplantılarında kendi vekiline bağırmaya başladı. Adıyaman’da AK Parti’ye üye, AK Parti için sandık görevlisi olmuş, sandığı beklemiş, AK Parti iktidarına inanmış, onun için koşturmuş bir vatandaşımız, AK Parti Grup Başkanvekilinin (Mahir Ünal) katıldığı bir toplantıda, ‘Açım’ diyerek feryat etti. Onun bu feryadını tüm Türkiye duydu. Bir tek kalbi mühürlenenler duymadı. Feryadın sahibini yaka paça salondan dışarı attılar. Yetmedi, Anadolu Ajansı kameraları önünde bu vatandaşımızı sorguladılar. Bu da yetmedi, ‘Bu ses, milletin sesi değil’ diyerek dertli çiftçimizi bir de milletten saymadılar. Bu ne kibir.

Litrede 40 kuruşluk fahiş bir zam yolda

'Geçinemiyoruz, zamları geri alın’ pankartı astı diye Eskişehir Halkevi’ne 18 bin liralık idari para cezası yazdılar. Zamları yapanda kabahat yok, ama ‘Zamları geri alın’ diye yazanda kabahat çok. Tam bir Erdoğan zulmü. Yaptığınız zamlar ortada, milletin geçinemediği de ortada. Son bir yılda çiftçinin deposuna koyduğu mazotun fiyatı 735 liradan bin 523 liraya sıçradı. Çiftçinin mazot masrafı bir yılda yüzde 107 arttı. Bugün öğreniyoruz ki mazota yeni bir zammın eli kulağında. Litrede 40 kuruşluk fahiş bir zam yine yolda.

Devlet hazinesi özel banka faizine kefil yapıldı

23 Aralık tarihinde Merkez Bankası’nın açıkladığı dolar kuru 11 lira 64 kuruş idi. Bugün 13 lira 59 kuruş civarında. Kur hiç değişmese, 23 Mart tarihine kadar bu seviyede kalsa bankaya 1 milyon yatıran biri 167 bin 526 lira dövize endeksli faiz alacak. Ticari banka, bu faizin sadece 42 bin 500 lirasını verecek. Geriye kalan 125 bin liralık faizi Hazine ödeyecek. Yani banka 1 lira faiz veriyorsa Hazine bunun üstüne 3 lira da faiz desteği koyacak. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa devletin hazinesi, özel bankaların ödeyeceği faize kefil yapıldı. Faiz lobileri ve zenginler bir defa daha kazandı.

Terörist başını meşrulaştırmaya kalkacak kadar kendini kaybetti

Artık Erdoğan, İmralı’daki terörist başına yargıç cübbesi giydirecek kadar işi ileri götürmeye cüret etmiştir. Bir zamanlar ‘sayın’ dediği terörist başını meşrulaştırmaya kalkacak kadar kendini kaybetmiştir. Allah tez elden akıl ve izan versin. Anlaşılan İmralı’ya meşruiyet kazandırma girişimini derin bir sükût içinde izleyen küçük ortak da buna icazet vermiş. Sükût ikrardan gelir. Ne diyelim?

Bugün 2021 bütçe verileri açıklandı. Hükümet 1 trilyon 346 milyar liralık harcama yetkisi almış. Peki sene sonunda ne harcamış? 1 trilyon 600 milyar lira. Bu bütçe harcamaları, TBMM’nin vermiş olduğu ödeneklerden nasıl fazla çıktı? Ortada bir ek bütçe var mı? Hayır. Çok açık söyleyeyim; Erdoğan şahsım hükümeti, TBMM’nin bütçe yapma hakkını fiilen elinden almış. Devlet böyle yönetilmez.

Teröristle yan yana fotoğraf çektirmeyi asla kabul edemeyiz

Öztrak, HDP’li Semra Güzel hakkındaki fezlekeye ilişkin tutumlarının ne olacağına ilişkin soruya, “Geçen hafta tutumumuzu çok net ifade etmiştim. ‘Terör kırmızı çizgimizdir’ diyerek gereğini de yapacağımızı söylemiştim. Biz CHP olarak, elinde silahla poz veren bir teröristle yan yana fotoğraf çektirmeyi asla kabul edemeyiz. Tekrarlayım; gereğini yaparız” diye yanıt verdi.

Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’yi teröristlerle iş birliği yapmakla suçlamasına ilişkin bir soru üzerine ise şöyle konuştu:

“Terör kırmızı çizgimiz diyorsak, elinde silahla poz veren bir teröristle fotoğraf çektirmeyi kabul etmeyiz diyorsak, ardından da gereğini yapacağız diyorsak merakımızı herhalde çok açıkça anlatıyoruz. Lafın tamamı akıllıya söylenmez. Erdoğan, partimizi terörle iş birliği suçlamasına gelince; Kuvay-ı Milliye’den, Müdafaa-i Hukuk’tan neşet eden CHP’ye böyle bir suçlamada bulunmak kendini bilmezliktir, hadsizliktir, deli saçmasıdır. Kişi, karşısındakini kendi gibi bilirmiş. Bugün bu ülkede bütün terör örgütleriyle işine geldiğinde kim kol kola girdi? Kim aynı yağmurda ıslandı? Kim ‘Ne istediniz de vermedik’ dedi? Kim Oslo’da pazarlık masaları kurdu? Şehirlere tüneller kazılır, bombalar yığılırken kim valilere ‘Aman dokunmayın’ dedi? Kim oy almak için terörist başının kardeşini devletin televizyonuna çıkardı, terörist başının mektubunu okuttu? Kim daha geçen hafta İmralı’daki terörist başına hakim cübbesi giydirmeye kalktı? Bunları milletimiz görüyor. Ne yapıldığını da gayet iyi biliyor. Bu ülkede terörle mücadele değil müzakere eden, işine geldiğinde de iş birliği yapan Recep Tayyip Erdoğan’dır.”

EYT’li yurttaşlarımız hiç merak etmesin

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu’nun emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda, “Mutlaka 2022’de ele alarak bunu da bir düzenlemeye bağlayacağız” açıklamasını Öztrak, “Her konuda olduğu gibi bu konuda da saray yönetiminde maşallah her kafadan bir ses çıkıyor. Bakan başka konuşuyor, bürokrat başka söylüyor. Grup başkanvekili başka konuşuyor, Erdoğan başka söylüyor. Bunun erken seçim hamlelerinden bir tanesi olduğu açıktır. Ama EYT’li vatandaşlarımız için ‘türedi’ diyen sarayın kibirlisinin bu meseleyi çözmesini kimse beklemesin. Çaresizlik içinde seçim öncesi birtakım oy hamleleri yapıyorlar. EYT’li yurttaşlarımız hiç merak etmesin. Bu sorunu da CHP iktidarında biz çözeceğiz” diye değerlendirdi.