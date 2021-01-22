CHP'li Öztrak'tan aşı eleştirisi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında COVID-19 aşısı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin'den ikinci parti koronavirüs aşısı için onay çıktığını, 10 milyon doz aşının bu hafta sonuna kadar gelebileceğini açıklamasıyla ilgili, "Nasip olursa, büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilirmiş. Yani aşının ne zaman geleceği nasip, kısmete kalmış. Millet canını emanet edecek yer arıyor. Siz ise aşı gelmeden KDV’sini getiriyorsunuz" diye konuştu.

Öztrak, Türkiye'nin ihtiyacı olan aşının 117 milyon doz olduğunu söyleyerek, "Yeterli aşı yok. Ama olmayan aşının özendirme kampanyası var. Milletin 'aşı olma sırasına' kaynak yapan yapana." dedi.

CHP'li Faik Öztrak, şöyle konuştu:

"Şimdi soruyoruz; ihtiyacımız olan 120 milyon aşının 117 milyon dozu ne zaman gelecek? Ocak sonuna kadar geleceğini söylediğiniz 40 milyon doz aşı nerede? 40 milyondan 10 milyon doza neden düştünüz? 'Bağlantı yaptık' dediğiniz Alman aşıları geldi mi? Aşı için gerekli bağlantıları yapmakta geç mi kaldınız? Paranız mı yok? Varsa neyi, kimi beklediniz? Bunları öğrenmek hepimizin hakkıdır. Milletin önüne dört başı mamur, bir tedarik ve uygulama takvimi hala konmadı. Milletin gönlü rahat değil. Millet canını emanet edecek yer arıyor. Siz ise aşı gelmeden KDV’sini getiriyorsunuz. Yeterli aşı yok. Ama olmayan aşının özendirme kampanyası var. 'Bari aşıda adalet olsun' diyoruz. O da hak getire…AK Parti MKYK’sı aşılanıyor. AK Partili Belediye Meclis üyeleri aşılanıyor. Hükümetin ekran rektörleri aşılanıyor. Yandaş şarkıcı, türkücüler aşılanıyor. Milletin 'aşı olma sırasına' kaynak yapan yapana…"