CHP'li Öztrak'tan çok sert Sezgin Baran Korkmaz açıklaması

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından sonra açıklama yapan Öztrak, bugün MYK'de, "mafya-siyaset-medya-ticaret ekseninde patlayan skandalları, bunların uluslararası boyutlarını, derinleşen yolsuzluk ağlarını, bunun neden olduğu ağır yoksulluğu, devlet kriziyle içi içe geçen ekonomik krizi ve Türkiye'yi bu buhrandan çıkarmak için nelerin, nasıl yapılması gerektiğini" görüştüklerini aktardı.

"Adaletin gözleri, adil olsun diye bağlıdır. Namussuzlara göz yumsun diye değil" diyen CHP Sözcüsü Öztrak, adaletin göz bağıyla ve terazisiyle oynandığını, bu nedenle namussuzların arsızlığının, edepsizliğinin arttığını söyledi.

'Türkiye bu rezilliklerle yüzleşemedi'

Hukukun katledildiğini, bunun devletin itibarına ve uluslararası saygınlığına da büyük darbe vurduğunu belirten Öztrak, "Bu ülkede bakanlar, 30 yaşındaki İranlı Reza Zarrab'ın cebine girecek kadar küçüldüler. Elbise askılarından, ayakkabı kutularından, evlerdeki kasalardan, sıfırlanamayan rüşvet paraları ortalığa saçıldı. Türkiye, bu rezilliklerle hukuk ve yargı önünde yüzleşemedi." dedi.

Reza Zarrab'ın Türkiye'den kaçıp ABD'de itirafçı olduğunu hatırlatan Öztrak, şunları kaydetti:

"Şimdi ABD'de yürüyen Halkbank Davası, Demokles'in kılıcı gibi tepemizde sallanıyor. Bu yozlaşmış kadroların işlediği günah ve suçlar, dış politikamızın ve milli güvenliğimizin yumuşak karnı, Aşil topuğu oldu. Bugün ABD, 1,5 milyar dolar verdiğimiz F-35'leri teslim etmiyor. Dedelerimizi 'soykırımcılıkla' suçluyor. Sınırlarımızda ulusal çıkarlarımıza aykırı projelere yol veriyor. Erdoğan şahsım hükümeti, tüm bunlara rağmen, 2,5 milyar dolar verdiğimiz S-400'leri hangardan çıkaramıyor, Meclis'e sormadan, Taliban ile Türk askerini bir başına bırakmayı göze alıyor, Mehmetçiklerimize Afganistan'da nöbet yazılmasını kabul ediyor. Sebebi bu Aşil topuğunda aranmalıdır."

"Vatandaşlık bu kadar mı değersiz"

"Zarrab vakasına bir de Sezgin Baran Korkmaz'ın eklendiğini" söyleyen eden Öztrak, "Aşil topuğu bir iken iki oldu." diye konuştu.

ABD'de tutuklu bir başka ismin daha bulunduğunu, bu kişinin, Ermeni iş adamı Levon Termendzhyan olduğunu aktaran Öztrak, bu kişinin Türk vatandaşlığına geçerek "Lev Aslan Dermen" ismini aldığını söyledi. Öztrak, şöyle devam etti:

"Peki, Sezgin Baran Korkmaz'ın iş ortağı olan Levon Termendzhyan, Türkiye'de 'Lev Aslan Dermen' nasıl oldu? Bu kişi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını nasıl aldı? İranlı Reza Zarrab olur 'Rıza Sarraf.' Ermeni Levon Termendzhyan olur 'Lev Aslan Dermen.' Allah aşkına, kara para aklamakla suçlanan tüm bu isimler, nasıl bu kadar kolay, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oluyor? Tertemiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, kara para aklayan bu yabancılara neden paravan yapılıyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu iktidar için, bu kadar mı ucuz? Bu kadar mı değersiz?"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ABD yargısının, Korkmaz'ın Türkiye'deki tüm mal varlığına el konarak, ABD Hazinesi'ne devrini istediğini belirterek şunları söyledi:

"Korkmaz'ın mal varlığına tedbir konmuşken, yurt dışına çıkışı yasaklanmışken, olmayan bir MASAK raporuna dayanarak, bu kişinin mal varlığı üzerindeki tedbir ve yurt dışına çıkış yasağı nasıl kaldırılabiliyor? Mal varlığı üzerindeki tedbirin ivedilikle kaldırılmasını isteyen Başsavcı vekilini hangi güç, Adalet Bakan Yardımcısı yapıyor? Hakimler ve Savcılar Kurulu, bu şaibeli işler için neden hala işlem başlatmıyor? Korkmaz, yurt dışına kaçmadan hemen önce İçişleri Bakanlığına çağrıldı mı?

Türkiye'de sözde bir gazetecinin, Korkmaz ile bir klik arasında çantacılık yaptığı, bu kliğe verilmek üzere 10 milyon avro istediği artık ortada. Bu rüşveti alacak klik kimdi? Bu kliğin içinde siyasetçiler, hakim ve savcılar var mıydı? Ne yazık ki bu ve buna benzer sorular, Türkiye'de yargı önünde cevaplanamadı. Bazı karanlık eller bu dosyalara müdahale etti. Korkmaz'ın yurt dışına kaçmasını sağladı. Şimdi Korkmaz, ya Avusturya ya da ABD mahkemelerinde yargılanacak. Türkiye'de dinlenemeyen ses kayıtları, tıpkı Reza Zarrab olayında olduğu gibi buralarda dinlenecek, yeri zamanı geldiğinde de ülkemize karşı kullanılmak üzere saklanacak. Milli güvenliğimiz, ulusal menfaatlerimiz bir kez daha yara alacak."